CHP'li Topal'dan öğretmenlere yönelik şiddete karşı kanun teklifi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, eğitim ve bilim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenerek değişiklik öngürülen teklifte, “Eğitim kuruluşlarında çalışan eğitim ve bilim çalışanlarına karşı, eğitim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ibaresi yer aldı.

CHP’li Topal’ın kanun teklifi, gerekçesi şöyle:



"Sosyal değerler, toplumda, fertler arasında ortak duygu, düşünce, amaç ve davranış bütünlüğü meydana getiren birleştirici ve kaynaştırıcı faktörlerdir. Bu değerler, toplum tarafından desteklendiği, yaşatıldığı ve geliştirilerek yeni nesillere aktarıldığı sürece birleştirici özelliğini muhafaza eder. Toplumun ortak değer sisteminin zayıflaması, çözülmesi ya da bu değerlerin bozulması toplumu tahrip eder ve milli bütünlüğü zedeler. Öğretmenlerin toplumdaki değerini, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.” sözleri açıkça göstermektedir.



Ülkemizde, ekonomik ve sosyal sorunların tetiklediği sosyal bozulmalar nedeniyle fiziksel ve psikolojik şiddet olaylarında önemli bir artış görülmektedir ve ne yazık ki geleceğimizin mimarı öğretmenler de bu şiddetten doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Öğretmenlere yönelik fiziksel, psikolojik ya da sözel saldırı olayları dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Okullarda, sınıflarda ve kimi zaman okul dışında öğretmenlere dönük saldırılar fiziksel şiddet, sözlü taciz ve psikolojik baskı gibi çeşitli şekillerde gerçekleşmektedir. Öğretmenlerin karşılaştıkları şiddet, psikolojik yıpranma mesleki heyecanlarını yitirmelerine ve mesleği uzun süre sürdürme idealini kaybetmelerine neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu durum doğrudan ya da dolaylı yoldan eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemektedir. Yaşanan şiddet olayları öğretmenlerde panik hali ve stres yaratmakta, öğretim kalitesinin düşmesi riskini doğurmaktadır. Şiddete uğrayan öğretmenlerin de giderek yalnızlaştığı, maruz kaldığı muameleden utanç duyarak gizleme eğilimine girdiği, benzer olayları yaşamama adına disiplinden ve akademik hedeflerden vaz geçebildiği gözlemlenmektedir.



Ülkemizde halen öğretmenlere duyulan güven, eğitim sistemine duyulan güvenin üzerindedir. Öğretmen çocuğun öğrenmesinde, kişiliğinin gelişiminde ve mutlu olmasında en önemli aktörlerden biridir. Öğretmen eğitim sisteminin ana ve vazgeçilmez unsurudur. Gelecek nesillerimizin istendik şekilde yetiştirilmesinde öğretmenin rolü büyüktür. Öğretmene yönelen şiddet olaylarının, cezasız kalması nedeniyle giderek artan şiddet; öğrencilerimizi de mağdur etmektedir. Caydırıcı cezadan muaf bu eylemler öğretmenin okul ortamındaki otoritesini azaltmakta, eğitim kalitesini düşürmekte, akademik başarıyı geriletmektedir. Bu kanun teklifi yalnızca öğretmenlerin değil eğitim hizmeti alan öğrencilerin de güvenliğini arttıracaktır.



Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın can güvenliğini sağlayamamaktadır. Öğretmenlere yönelik şiddet olayları basit adli olaylarla eş tutulmamalıdır. Öğretmenler ne kadar güvende olursa eğitim ortamları o kadar özgürleşecektir. Eğitim ve bilim çalışanlarına yönelik şiddet olayların önüne geçilebilmesi amacı ile TCK’ya ilgili maddenin eklenmesi amaçlanmaktadır.



MADDE GEREKÇELERİ



MADDE 1- Eğitim ve bilim çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit olaylarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.



MADDE 2- Yürürlük maddesidir.



MADDE 3- Yürütme maddesidir

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TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA



KANUN TEKLİFİ



MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere 196/A maddesi eklenmiştir.



“Eğitim Hizmetini Engelleme



MADDE 196/A- (1) Eğitim kuruluşlarında çalışan eğitim ve bilim çalışanlarına karşı, eğitim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”



(2) Bu fiiller sonucu eğitim hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.”



MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."