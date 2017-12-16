CHP'li Topal, Başbakan’a Ebru Gündeş'i sordu

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, şarkıcı Ebru Gündeş’in ABD’de devam eden İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davasında önce sanık sonra tanık olan eşi Reza Zarrab ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresine haber gönderdiği ve “Eşimin ABD’ye gidişi sıradan bir olay değil. Türkiye’ye zarar verecek bir tutum içine girebilir” diyerek endişesini anlattığı iddiaları hakkında Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gündeş’in endişelerini dile getirdiği kişinin hükümet üyesi olup olmadığını soran CHP milletvekili, aynı zamanda şarkıcının “Türkiye’ye zarar verecek bir tutum içine girebileceği” şeklindeki uyarısının Zarrab’ın savcılıkla işbirliğine gitmesinden önce mi sonra mı yapıldığının cevaplanmasını talep etti.

"Gündeş'in görüştüğü kişi hükümet üyesi mi?"

CHP Hatay Milletvekili Topal'ın Başbakan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle.

"Çeşitli basın yayın organlarında pop şarkıcısı Ebru Gündeş’in, eşi Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) 2016 yılında ABD’de tutuklanmasının ardından AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın yakın çevresine haber gönderdiği ve “Eşimin ABD’ye gidişi sıradan bir olay değil. Türkiye’ye zarar verecek bir tutum içine girebilir” diyerek endişesini anlattığı iddiaları yer almıştır. Sayın Erdoğan’ın da ABD’de görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili, Türkiye’nin İran ile ticari ve enerji ilişkisi olduğunu söylediği, “Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olan yaptık, ambargoyu delmedik” yorumunda bulunduğu ifade ediliyor.

. Pop şarkıcısı Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ile ilgili olarak Sayın Erdoğan’ın yakın çevresinden görüştüğü kişi kabineniz üyesi midir?

. Ebru Gündeş, eşinin “Türkiye’ye zarar verecek bir tutum içine girebileceği” uyarısını eşi ABD savcılık makamıyla işbirliği yapmadan önce mi yapmıştır? Bu konuda MİT bilgilendirilmiş midir?

. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Reza Zarrab Türk vatandaşlığına geçmeden önce söz konuşu şahısla bir irtibatı var mıdır?

. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Reza Zarrab Türk vatandaşı olduktan sonra söz konusu şahıs ile bir teması olmuş mudur?

. MİT’in 2013 yılında Rıza Sarraf ile ilgili hazırladığı ve Başbakan’a sunduğu bilgi notu hakkında herhangi bir işlem tesis edilmiş midir?"