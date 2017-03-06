CHP’li Tezcan: Almanya ve Hollanda’ya itiraz edecek yüzünüz kalmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin programlarının Almanya tarafından iptal edilmesini kınadı. Tezcan, hükümeti “Siz, valileriniz eliyle 'Hayır' broşürü dağıtan gençleri toplayıp gözaltına alırsanız, 'Hayır' afişi asanlardan kalkıp da soruşturma başlatıp afişleri kaldırtırsanız, valiler eliyle 'Hayır' toplantılarını yasaklarsınız, Almanya ve Hollanda'ya itiraz edecek yüzünüz kalmaz. Onlara benzersiniz” diyerek eleştirdi.

Partisinin Yozgat il örgütünce düzenlenen çalışmalarla ilgili bilgi almak ve partililerle buluşmak üzere kente giden Tezcan, anayasa değişikliğinin Türkiye'ye faydası olmadığını, önce Anayasa Komisyonu'nda sonra TBMM'de günlerce anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

“Hayırlı bir sabaha uyanayacağız”

'Evet' demenin serbest, 'Hayır' demenin yasak olduğunu belirten Tezcan, "Hayır diyenlere büyük salonlar verilmiyor, küçük salonlar tahsis ediliyor. 'Hayır' diyenlere Valilik yasak getiriyor, 'Toplantı yapamazsın' diyor. 'Hayır' diyenlerin afişini asan belediyelere, valilikler 'Kaldır bu afişleri' diyor. Dün Nevşehir'deydim, bugün Yozgat'tayım. Bakıyorum, bugün bütün belediyelerin bilboardlarında Sayın Başbakan'ın afişiyle birlikte 'Evet diyoruz' afişleri var. 'Evet' demek serbest, 'Hayır' demek, OHAL şartlarında direne direne, itiraz ede ede, mücadele ede ede söylenecek bir şey. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, halkın sağduyusu, milletin feraseti hakim gelecek. Hayırlı bir sabaha uyanacağız" diye konuştu.

“Yüzünüz kalmaz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin programlarının Almanya tarafından iptalini sonuna kadar kınadıklarını aktaran Tezcan, şunları söyledi:

"Biz sadece bu yasaklamaya karşı değiliz. Biz, herkesin her yerde düşüncesini özgürce ifade edebilmesini, halka derdini rahatça, serbestçe anlatabilmesini istiyoruz. Türkiye'de de yurt dışında da 'Evet' diyenin de 'Hayır' diyenin de özgürce, serbestçe derdini anlatabilmesini istiyoruz. Referandumun amacı budur. Öyle olursa millet anlayacaktır. Şimdi Sayın Adalet Bakanı, Yozgat milletvekilidir. Kendisi Almanya'da bir toplantı yapacak. 'Evet' propagandası yapmak üzere. Yurt dışındaki vatandaşlara yasak getirildi. Sonuna kadar kınıyoruz. Sonuna kadar reddediyoruz. Yani yurt dışında bunun engellemesinden bizim memnun olmamız mümkün değil. Hollanda'da da benzeri bir yasak bir başka bakan Nihat Zeybekci için getirildi. Bunu da kabul etmiyoruz.”

“Baykal, demokrasi dersi verdi”

Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın programının iptali konusuna da değinen Tezcan, "Antalya milletvekilimiz önceki dönem genel başkanlarımızdan Sayın Deniz Baykal, yurt dışı programını iptal etti. Bu bir demokrasi dersidir. 'Sen benim ülkemin bakanının evet propagandası yapmasına müsaade etmezsen ben de oraya hayır propagandası yapmaya gelmiyorum' dedi. Siz, valileriniz eliyle 'Hayır' broşürü dağıtan gençleri toplayıp gözaltına alırsanız, 'Hayır' afişi asanlardan kalkıp da soruşturma başlatıp afişleri kaldırtırsanız, valiler eliyle 'Hayır' toplantılarını yasaklarsınız, Almanya ve Hollanda'ya itiraz edecek yüzünüz kalmaz. Onlara benzersiniz. Nasıl oraya itiraz ediyorsak burada da aynı şekilde serbestçe propaganda yapılmasının önünü açacağız" ifadelerini kullandı.