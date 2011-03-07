-CHP'Lİ TEKİN'DEN ÖRGÜTLERE GENELGE ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''12 Haziran seçimlerinin işaret fişeği atılmıştır. Bu fişek tüm Türkiye'yi AKP karanlığından kurtarıp aydınlığa kavuşturma fişeği olacaktır'' dedi. CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin, belde, ilçe ve il başkanlıklarına seçim hazırlıklarına ilişkin genelge gönderdi. Genelgede, örgütlerden tüm çalışmaların sağlıklı biçimde yürütüldüğü ve seçime en iyi şekilde hazır olunduğu yönünde bilgi geldiğini, bundan çok memnun olduklarını belirten Tekin, kimi noktalarda yaşanan aksaklıklara karşı belde, ilçe ve il başkanlarının daha duyarlı ve titiz davranmalarını istedi. İç kargaşadan medet uman kimi grupların ya da partilerin tuzağına düşmenin CHP'lilere yakışmayacağını ifade eden Tekin, CHP'lilerin bu tür kargaşalara, oyunlara gelmeyecek kadar zeki, güçlü, tutarlı, güvenilir olduklarını belirtti. Hazırlıkları ileri taşıma zamanının geldiğinin altını çizen Tekin, genelgede şu ifadelere yer verdi: ''12 Haziran seçimlerinin işaret fişeği atılmıştır. Bu fişek tüm Türkiye'yi AKP karanlığından kurtarıp aydınlığa kavuşturma fişeği olacaktır. Bu nedenle seçimlere ve başarıya kilitlenmemiz, bunun dışında hiçbir işe zaman ayırmamamız gerekir. Seçime yönelik olmayan çalışmalara zaman ayırma lüksümüz yoktur. Çünkü bu seçimi kazanıp iktidar olmaya mecburuz. İktidar olma zorunda olmamız, doğal olarak her birimizin milletvekili olma özlem ve tutkusundan geçmemelidir. İktidar olma zorunluluğumuz işsizlerin, yoksulların kurtarılması, yolsuzlukların, hukuksuzlukların son bulması için duyduğumuz büyük sorumluluktan gelmelidir.'' Örgütlerde, kıyafet, kullanılan dil ve bilgi ögesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Tekin, bu nedenle gazete, televizyon ve CHP web sitesi aracılığıyla haberlerin ve köşe yazılarının okunmasını ve yorumlanmasını istedi. Genelgede, kişisel görüş ve düşüncelerin örgüt içi platformlarda dile getirilmesinin daha uygun olduğuna yer veren Tekin, geçmişte parti politikası dışındaki söylemlerin CHP'ye verdiği zararların unutulmaması gerektiğini ifade etti. Tekin, genelgede, ''Türkiye'nin yaşadığı olumsuz tablo herkesçe bilinmektedir. Bundan çıkışın akılla, bilgiyle, programla, kararlılıkla ve yılmadan çalışmakla olacağı unutulmamalıdır. Bu tutum bizi kesinlikle iktidara taşıyacaktır'' görüşlerine yer verdi.