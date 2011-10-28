CHP'li Tekin: Sorun kaçakta değil, anlayışta

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Van'da yıkılan binaların çoğu kaçak yapılar değil ruhsatlı yapılar. Demek ki sorun kaçakta değil, sorun bir başka anlayışta. 10 yıllık iktidar adeta itiraf ediyor, ne yapacağını bilmiyor, çaresiz bir vaziyette, neredeyse fatura iki tane müteahhide çıkacak'' dedi.



Tekin, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Van'daki depremin ardından anamuhalefet olarak temkinli davrandıklarını, ancak iktidarın ''adeta muhalefetmiş gibi'' demeçlerde bulunduğunu, bunları gazete sayfalarında görünce adeta ''dehşete kapıldıklarını'' söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaçak yapıları kendilerine oy verilip verilmeyeceğini gözönüne almayarak yıkılacağı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul'daki kaçak yapılaşma konusundaki açıklamalarını anımsatan Tekin, şöyle konuştu:



''Van'da yıkılan binaların, yapıların çoğu kaçak yapılar değil ruhsatlı yapılar. Demek ki sorun kaçakta değil, sorun bir başka anlayışta. 10 yıllık iktidar adeta itiraf ediyor, ne yapacağını bilmiyor, çaresiz bir vaziyette, neredeyse fatura iki tane müteahhide çıkacak. Bu vakaları Türkiye yeni yaşamadı. Hepimizin taze, hafızasında olan bir Ayamama deresi vardı hatırlayın, Ayamama deresinin neden olduğu selde 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sayın Başbakan 3.5 yıl önce burada açıklamalar yaptı, 'derelerle oynamayın, derelerin intikamı ağır olur, bu yapıların tamamı yıkılacak' demişti. Yıkıldı mı? Değerli basın mensupları, sizlerden rica ediyorum, İstanbul'daki muhabirleriniz gitsin, 32 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bölgede yıkılmış bir tane bina var mı? Yok.''



Tekin, bir gazetecinin, ''Maliye Bakanı Şimşek, deprem vergilerinin duble yola, suya harcandığını söyledi. Bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Gerçekten utandım. Ben böyle bir açıklama beklemiyordum iktidar yetkilisinden. Böylesi bir ortamda 'Biz bu vergilerle yolları yaptık'. Bunun izahı mümkün değildir. Yasal olarak suç işlemişlerdir. Vatandaşlarımız bu vergileri depremin dönüşebilmesi için ödemişlerdir. Önümüzdeki günlerde bunun hesabını soracağız'' karşılığını verdi.



Tekin, İstanbul'daki yapılaşma ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bir soru üzerine de İstanbul'un ranta teslim olduğunu iddia ederek, ''Ranta teslim olan bir kenti şu anda dönüştürmek de çok zorlaştı'' dedi.



İstanbul'da üçüncü köprü düşüncesini de eleştiren Tekin, ''Şimdi çılgın projeleri yapanlara, Allah aşkına, seçim dönemleri sayfa sayfa gazetelerde, televizyonlarda, 'ben çılgın projeler yapacağım' diyenlere 'siz ufacık bir depremin altından çıkamayan bir iktidar hangi çılgın projelerden bahsediyorsunuz?'' diye konuştu.







