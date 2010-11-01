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Politika

CHP'Lİ TEKİN: ELİNDE BELGE BİLGİ OLUP AÇIKLAMAYAN NAMERTTİR ANKARA (A.A)

01 Kasım 2010 14:54

-CHP'Lİ TEKİN: ELİNDE BELGE BİLGİ OLUP AÇIKLAMAYAN NAMERTTİR ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''CHP'li belediyelerle ilgili elinde belge bilgi olup açıklamayan, bunu yargıya intikal ettirmeyen ve bizim de AKP'li belediyelerden hesap sormamıza engel olan namerttir'' dedi.  Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ''Boş gezenin boş kalfası'' dediğini ifade etti.  Bunun ''Haddini bilmezlik'' olduğunu savunan Tekin, ''Böylelerine hem saygısız, hem de ukalanın dik alası derler. Çizmeden yukarı çıkmasın'' dedi. Kılıç'ı AK Parti'nin diğer Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile televizyon kanalında tartışmaya çağıran Tekin, şöyle devam etti:  ''Yürekleri yetiyorsa, ister ikisi birden, ister tek tek, istedikleri televizyonda, istedikleri gün ve saatte karşıma çıksınlar, belediyelerdeki yolsuzlukları tartışalım. Ama süre üç saatten az olmasın, çünkü AKP'nin, AKP'li belediyelerin yolsuzluklarını say say bitmez.  Öte yandan, devletin tüm belge ve bilgileri hükümet ile AKP'nin elinde. 'AKP'li belediyeler sütten çıkmış ak kaşık, onlar kendi belediyelerine baksınlar' diyenlere sesleniyorum; CHP'li belediyelerle ilgili elinde belge bilgi olup açıklamayan, bunu yargıya intikal ettirmeyen ve bizim de AKP'li belediyelerden hesap sormamıza engel olan namerttir.''

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