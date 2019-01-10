CHP'li Taşcıer: Depresyona girmek kararnameyle yasaklansın

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, MHP'nin ruh sağlığı merkezleri açılmasıyla ilgili sunduğu yasa teklifini eleştirerek "Çıkarsınlar bir kararname, depresyona girmek yasaklasın. Böylece sorun çözülmüş olsun” dedi.

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, MHP’nin ruh sağlığı merkezleri açılması ile ilgili sunduğu yasa teklifi konusunda TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de trafikten, eğitime, eğitimden sağlık alanına kadar her alanda sorun yaşandığını belirten Taşcıer, “Her konuda topyekûn bir infial hali var, dolayısıyla sorunun kaynağı 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir." dedi.

"Çıkarsınlar bir kararname, depresyona girmek yasaklasın"

Evrensel'de yer alan habere göre, Taşcıer, sorunları neden sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Ruh sağlığı bozuluyor diye ruh sağlığı merkezi açalım, suç oranı arttı cezaevi açalım, bu anlayış nedenle değil sonuçla uğraşmaktır. Bin tane ruh sağlığı merkezi açalım, on bin tane açalım. Bu sorunu çözer mi? Bakın, bir KHK çıkardılar iflas etmeyi yasakladılar, konkordato ilan edeceksiniz dediler. Baktılar konkordato sayısına yetişilemiyor kanun çıkardılar onu da zorlaştırdılar. Madem bu kadar kolay sorunların çözümü, benim Devlet Bahçeli’nin önerisinden daha iyi bir önerim var, çıkarsınlar bir kararname, depresyona girmek yasaklasın. Böylece sorun çözülmüş olsun”

Son dört yılda deprasyon ilaçları satışının yüzde 25 oranında artarak 49 milyon 227 bin 86’ya ulaştığını söyleyen Taşcıer, "Bu kadar kısa sürede böyle bir artışın nasıl bir açılması olabilir? Toplum olarak ruh sağlığımızın ve AKP’nin bizi hasta ettiğinin kanıtıdır bu rakamlar” dedi.

Taşcıer'den Bahçeli'ye çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bir çağrıda bulunan Taşcıer, “Açıklama çok net, insanların kaygıları var, her 5 gençten biri işsiz, sanayici önünü göremiyor, çalışanlar her gün işten çıkarılma korkusuyla işe gidiyor, çiftçi ürünümü satabilecek miyim kaygısıyla yastığa kafasını koyuyor. Eğer Sayın Bahçeli gerçek bir çözüm istiyorsa iktidarın destekçisi olmaktan vazgeçsin, bu iktidar değişsin, o zaman toplum nasıl huzura eriyor, sakinleşiyor hep beraber görelim. Bu sorunun en temiz ve kökten çözümü budur” şekilinde konuştu.

Mahir Ünal: Ruh sağlığı yasası topluma haksızlık olur

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise Bahçeli'nin ruh sağlığı yasası önerisiyle ilgili “Toplumun sağlığı bozuldu, yasa çıkaralım, dersek Türk toplumuna haksızlık etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.