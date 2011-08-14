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Yaşam

CHP'li Tarhan’ın kızı Zeki Sezer’e gelin gidiyor!

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan’ın kızı Tuğçe Tarhan ile eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in oğlu Serkan Sezer, sonbaharda evleniyor

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan’ın kızı Tuğçe Tarhan ile eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in oğlu Serkan Sezer, sonbaharda evleniyor.


Habertürk'ün haberine göre; tüm Türkiye’de olduğu gibi Meclis’te de düğün mevsimi başladı. Seçim sonrasına bırakılan siyasilerin düğünleri Meclis’in kapalı olduğu dönemde hız kazandı. Milletvekili bankoları arasında davetiyeler gidip geliyor. Bunlar arasında üzerinde ilginç sözler bulunan bir davetiye gözlerden kaçmadı. “Evlilik aşkı öldürüyor diyorlar, deneyip görelim dedik. Sizi de bekleriz” şeklindeki davetiyenin sahibi gelin ve damadın siyasetin tanınmış yüzlerinin çocukları olmaları dikkat çekti.


YARSAV Başkanı olduktan kısa süre sonra CHP’den milletvekili seçilen ve TBMM’de de grup başkanvekilliğine getirilen Emine Ülker Tarhan’ın kızı Tuğçe Tarhan ile eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer’in oğlu Serkan Sezer, 11 Eylül’de dünya evine girecek. Davetiye ile aynı zamanda bir süreden beri devam eden aşklarını ilan eden genç çift, gözlerden uzak olmayı tercih ettiklerini bildirdi. Serkan Sezer, “Ailelerimiz yaptıkları işlerden dolayı göz önünde olsalar da biz ilişkimizi kendi içimizde yaşamak istiyoruz” diyerek röportaj teklifimizi geri çevirdi. Sezer buna karşın ilişkilerinin 5 yıldır devam ettiğini, bu güzel birlikteliği evlilikle sürdürmeyi düşündüklerini anlatırken, nasıl tanıştıklarına ilişkin sorumuza karşılık, “Bizimkisi kader. Beklenmedik bir şekilde tanıştık” demekle yetindi. Genç çiftin nikâh şahitliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapması bekleniyor.

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