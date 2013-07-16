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Politika

CHP'li Tarhan 'gösteri yürüyüşlerine engel olma'ya ceza için yasa değişikliği önerdi

CHP’li Emine Ülker Tarhan TCK’nın 114. maddesinin değiştirilmesini öngören teklifi TBMM Başkanlığına sundu

16 Temmuz 2013 12:30

CHP ifade, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını engelleyenlerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. CHP’li Emine Ülker Tarhan, TCK’da değişiklik öngören teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Tarhan’ın teklifi TCK’nın 114. maddesinin değiştirilmesini hükme bağlıyor. Teklif, “ifade, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı, haberleşme hakkı, basın özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasına aykırı bir davranışla engel olan” kişilerin 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını hükme bağlıyor.

Yasa değişikliğinin Gezi Parkı göstericilerine sopa ve palalarla saldırılmasına karşılık olarak yürürlüğe konması isteniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da palanın kamuya açık yerlerde kullanılmaması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

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