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Politika

CHP'Lİ TARHAN: GEREKÇELER PAYLAŞILSIN ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2011 17:52

-CHP'Lİ TARHAN: GEREKÇELER PAYLAŞILSIN ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, askerlerin siyasetin içine çekilmesinin hiç bir zaman doğru olmadığını ve savunulamayacağını belirterek, ''Ancak sabah akşam askeri kötülemek, iftira ederek onları itibarsızlaştırmak, saygınlığına gölge düşürmek ulusumuza hiç bir yarar sağlamaz'' dedi. Tarhan, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde, bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin katılımı ile yaptığı değerlendirmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.  Tarhan, özgürlükçü demokrasilerde kamusal kararların seçilmişler tarafından alınmasının esas olduğunu söyledi.  ''Kuralların seçilmişler tarafından koyulması, yönetime seçilmişlerin hakim olması demokrasinin temel ilkesidir'' diyen Tarhan, ''Kendilerine verilen olanaklar ve yetkiler nedeniyle özel bir konumda bulunan askeri kuvvetler, polis, istihbarat birimleri gibi devlet kurumları, sivil otoritenin kontrolünde olmalı, siviller tarafından denetlenmelidir'' ifadelerini kullandı. Askerin kışlasında kalması ve yasalarla kendine verilen görevleri yapmasının esas olduğunu kaydeden Tarhan, şöyle devam etti: ''Dolayısıyla askerin sıcak siyasetin içine çekilmesi hiç bir zaman doğru değildir ve savunulamaz. Ancak sabah akşam askeri kötülemek, iftira ederek onları itibarsızlaştırmak, saygınlığına gölge düşürmek ulusumuza hiç bir yarar sağlamaz. Bu tür çabalar orduyu sıcak siyasetin içine çeker. Buna ortam hazırlanmamalı ve izin verilmemeli. Bir Genelkurmay Başkanı ve üç kuvvet komutanının ordudaki terfiler öncesi görevlerinden istifa etmeleri, devlet kurumları arasında ciddi bir kopukluğun olduğunu göstermektedir. Mademki komutanlar görevlerinden ayrıldılar, onlara ve iktidara düşen görev, bu tutumlarının tüm gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bu, tarafların varsa haklı gerekçelerini öğrenmemize ve hem de demokrasiye katkı sağlayacaktır.''

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