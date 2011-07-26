CHP'li Tarhan: 135’in hakkını öyle bir veririz ki şaşırırsınız!

T24

Tarhan, TBMM'de basınla sohbet toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. AKP'nin, anayasa komisyonu oluşturduğunu, komisyonun demokratik ve özgürlükçü bir anayasa için ilke metni hazırlayacağını belirten Tarhan, yeni anayasada erkler ayrılığının, demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.AKP'nin, CHP'yi ''kabadayılıkla suçladığını, muhalefeti teslim olmaya çağırdığını'' belirten Tarhan, muhalefeti teslim olmaya çağıran bir zihniyetin demokrasi anlayışını ''arızalı'' bulduğunu söyledi. Tarhan, bunun, demokrasiyi sadece kendisine oy verenlerin iradesi olarak algılayan bir zihniyet olduğunu savunarak, ''Anayasa hazırlık sürecine ilişkin bu zihniyete yanıtımız şu olur: Yeni bir anayasa istiyorsanız eğer 326 ile de kabadayılık yapamazsınız, buna hakkınız yok. Biz 135'in hakkını öyle bir veririz ki bu süreçte, şaşırırsınız'' dedi.Tarhan, ilke metni hazırlayanların yarattığı bir Türkiye tablosu çizmek istediğini, bu çerçevede önce basına bakmak gerektiğini dile getirerek, Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümünün bayram kutlaması yerine adeta matem havasında geçtiğini ifade etti.Tarhan, askeri darbe anlayışından kurtaracak, ancak sivil darbenin kollarına bırakmayacak bir anayasa istediklerini dile getirdi.AKP'ye çağrıda bulunan Tarhan, terörle mücadelede uygulanacak yöntemler konusunda muhalefete bilgi verilmesini istedi.Tarhan, şöyle konuştu:''Gerçekten demokratik ve özgürlükçü bir anayasa istiyorsanız önyargılarınızdan kurtulmalısınız. Muhalefeti, işin başında devre dışı bırakmaktan vazgeçmelisiniz. İlke metni adı altında kafanızdaki yasakçı düşünceleri taslağa dönüştürmemelisiniz. Bizim yanımıza, oluşturulacak uzlaşma komisyonu ile zihniniz temiz olarak gelmelisiniz. Her partinin eşit üyeyle temsil edilecek komisyona zihniniz temiz gelmeli, her şey bu komisyonda şekillenmeli, tartışılmalı. Yoksa baştan hazırladığınız kendi metninizi dayatmaya, komisyonu siz şekillendirmeye çalışmamalısınız. Ancak bu şartlarda demokratik ve özgürlükçü bir anayasa tartışılabilir, ortaya çıkması mümkün olabilir. Anayasa değişiklik sürecinde bize yaşatılan süreç, yeniden yaşatılmamalı.''