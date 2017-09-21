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Politika

CHP'li Tanrıkulu'ndan iki gözünü kaybeden Buse için soru önergesi

"Terör saldırısında iki gözünü kaybeden Buse'nin hangi okula kaydı yapılacaktır?"

21 Eylül 2017 13:52

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Merasim sokaktaki terör saldırısında iki gözünü kaybeden 6 yaşındaki Buse Şenses için gazilik hakları başvurusunun reddedilmesine ilişkin olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Şenay ve Hüseyin Şenses'in, kızlarının 2333 ile 3713 sayılı Kanunlar kapsamında Gazilik hakları ve unvanı alabilmesi için mahkemeye başvurduğunu” belirten Sezgin Tanrıkulu “ailenin Ankara’da açtığı davaya henüz başlamadığı doğru mudur?” diye sordu.

Tanrıkulu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) verdiği soru önergesi şöyle:

"Ankara Merasim Sokak’taki terör saldırısında iki gözünü kaybeden Buse’yi (6) 9 özel okulun 'Altyapı yok' diye geri çevirdiği haberleri basına yansımıştır.

Şenay ve Hüseyin Şenses'in, kızlarının 2333 ile 3713 sayılı Kanunlar kapsamında Gazilik hakları ve unvanı alabilmesi için mahkemeye başvurduğu, ancak, ailenin Ankara’da açtığı davaya henüz başlanmazken, ailenin başvurusuna yanıt veren SGK'nın ise, 2333 ve 3713 sayılı Kanunlara göre Buse’ye maaş bağlanamayacağını bildirdiği yine basına yansıyan haberler arasındadır.

Bu bağlamda;

1. Ankara Merasim Sokak’taki terör saldırısında iki gözünü kaybeden Buse’ye,  maaş bağlanamayacağının bildirilmesinin gerekçesi nedir?

2. Şenay ve Hüseyin Şenses'in, kızlarının 2333 ile 3713 sayılı Kanunlar kapsamında Gazilik hakları ve unvanı alabilmesi için mahkemeye başvurduğu, ancak, ailenin Ankara’da açtığı davaya henüz başlamadığı doğru mudur?

3. Doğru ise, Buse'ye (6) Gazilik Hakları ve unvanının verilmesi hususunda AKP Hükümeti ivedi adım atacak mıdır?

4. Ankara'da 9 özel okulun altyapıları olmamasını gerekçe gösterip Buse'nin kaydını yapmadığı göz önüne alındığında, Milli Eğitim Bakanlığı bahse konu okullar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatacak mıdır?

5. Ankara Merasim Sokak’taki terör saldırısında iki gözünü kaybeden Buse hangi okula kaydı yapılacaktır?"

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