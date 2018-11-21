CHP'li Tanrıkulu: Türkiye, Avrupa'da en çok nefret suçu işlenen ülke olarak kabul edilmektedir

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de son 10 yılda kayda geçmiş 51 trans nefret cinayeti olduğunu açıkladı ve Türkiye'nin "bu haliyle Avrupa’da en çok nefret suçu işlenen ülke olarak" kabul gördüğünü belirtti.

Trans bireylere karşı işlenen nefret suçları hakkında bir basın açıklaması yayınlayan Tanrıkulu, Türkiye'de 2018 yılında 4 trans bireyin nefret cinayeti sonucu yaşamını kaybettiğini belirtti. Tanrıkulu bu cinayetler hakkında "Nefret suçuna kurban giden veya yaşamlarını bitmeyen bir ayrımcılık ve tehdit

altında, nefret söylemlerine hedef olarak geçirmek zorunda bırakılan her bir trans birey devletin ve toplumun ‘yaşam hakkının kutsallığı, eşitlik ve adalet’ anlayışındaki eksikliğin ve

karanlığın göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıkulu'nun basın açıklamasının tamamı söyle:

Türkiye dünyada en çok nefret suçu işlenen ülkeler arasında 9. sırada yer almaktadır. Trans Cinayetleri İzleme Projesi’nin Raporuna göre 2008 yılından bu yana, son on yılda Türkiye’de -kayda geçmiş- 51 trans nefret cinayeti gerçekleşmiştir. Bu haliyle Türkiye, Avrupa’da en çok nefret suçu işlenen ülke olarak kabul edilmektedir.

2018 yılında ise, 4 trans birey nefret cinayeti sonucu yaşamını kaybetmiştir. Hiçbir birey cinsel kimlik ve yöneliminden dolayı ‘nefret’e maruz kalmamalıdır. Nefret suçu kabul edilemez! Nefret suçuna kurban giden veya yaşamlarını bitmeyen bir ayrımcılık ve tehdit altında, nefret söylemlerine hedef olarak geçirmek zorunda bırakılan her bir trans birey devletin ve toplumun ‘yaşam hakkının kutsallığı, eşitlik ve adalet’ anlayışındaki eksikliğin ve karanlığın göstergesidir.

Transfobik saldırılara ve ayrımcılığa maruz kalan; nefret cinayeti sonucu yaşamını kaybeden tüm mağdurları anıyorum. Nefret cinayetlerine karşı sessiz kalmayacağız.

“Nefrete inat; yaşasın hayat!”