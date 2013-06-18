CHP'li Tanrıkulu: Sümeyye Erdoğan’ın gezi masrafları nereden karşılanıyor?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, yanından ayırmadığı kızı Sümeyye Erdoğan’ı sordu. “Sümeyye Erdoğan sizin danışmanlığınızı mı yapmaktadır? Danışmanınız ise aldığı maaş nedir” diye soran Tanrıkulu, gezi masraflarının da bütçenin hangi kaleminden karşılandığını Meclis gündemine taşıdı.

Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

-Sizinle birlikte yurtdışı gezilerine ve yurtiçindeki toplantılara katılan Sümeyye Erdoğan’ın Başbakanlıkta ya da AKP Genel Merkezinde resmi bir görevi var mıdır? Var ise bu görev nedir?

-Sümeyye Erdoğan sizin danışmanlığınızı mı yapmaktadır? Danışmanınız ise aldığı maaş nedir?

-Sümeyye Erdoğan’a tahsis edilen makam aracı var mıdır? Var ise kaç adet makam aracı tahsis edilmiştir?

-Sümeyye Erdoğan resmi olarak danışmanınız değil ise hangi sıfat ve yetki ile toplantılarınıza iştirak etmektedir?

-Yurtdışı gezilerinizde size eşlik eden Sümeyye Erdoğan’ın gezi masrafları bütçenin hangi kaleminden karşılanmaktadır?

-12 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı eylemleri konusunda görüştüğünüz heyetler neden AKP Genel Başkanlığında kabul edilmiştir?

- Ülkenin Başbakanı sıfatı ile eylemcilerin de Başbakanı olduğunuzu hatırlatarak sorumluluk almaktan kaçınarak Genel Merkezinizde yaptığınız görüşme ile Gezi Parkı heyeti ile 2006’da ülkemize gelen Hamas heyeti aynı değerde mi tutulmaktadır? Aynı değerde tutuluyor ise Gazze ve Hamas’a gösterdiğiniz hassasiyeti, Gezi Parkı ve Eylem yapan vatandaşlarınıza da gösterecek misiniz?