T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Tanrıkulu: Sümeyye Erdoğan’ın gezi masrafları nereden karşılanıyor?

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Erdoğan’a Sümeyye Erdoğan’ın seyahat masraflarının nereden karşılandığını sordu

18 Haziran 2013 16:39

Hülya Karabağlı/ ANKARA  

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, yanından ayırmadığı kızı Sümeyye Erdoğan’ı sordu. “Sümeyye Erdoğan sizin danışmanlığınızı mı yapmaktadır? Danışmanınız ise aldığı maaş nedir” diye soran Tanrıkulu, gezi masraflarının da bütçenin hangi kaleminden karşılandığını Meclis gündemine taşıdı. 

Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

-Sizinle birlikte yurtdışı gezilerine ve yurtiçindeki toplantılara katılan Sümeyye Erdoğan’ın Başbakanlıkta ya da AKP Genel Merkezinde resmi bir görevi var mıdır? Var ise bu görev nedir?

-Sümeyye Erdoğan sizin danışmanlığınızı mı yapmaktadır? Danışmanınız ise aldığı maaş nedir?

-Sümeyye Erdoğan’a tahsis edilen makam aracı var mıdır? Var ise kaç adet makam aracı tahsis edilmiştir?

-Sümeyye Erdoğan resmi olarak danışmanınız değil ise hangi sıfat ve yetki ile toplantılarınıza iştirak etmektedir?

-Yurtdışı gezilerinizde size eşlik eden Sümeyye Erdoğan’ın gezi masrafları bütçenin hangi kaleminden karşılanmaktadır?

-12 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı eylemleri konusunda görüştüğünüz heyetler neden AKP Genel Başkanlığında kabul edilmiştir?

- Ülkenin Başbakanı sıfatı ile eylemcilerin de Başbakanı olduğunuzu hatırlatarak sorumluluk almaktan kaçınarak Genel Merkezinizde yaptığınız görüşme ile Gezi Parkı heyeti ile 2006’da ülkemize gelen Hamas heyeti aynı değerde mi tutulmaktadır? Aynı değerde tutuluyor ise Gazze ve Hamas’a gösterdiğiniz hassasiyeti, Gezi Parkı ve Eylem yapan vatandaşlarınıza da gösterecek misiniz?

ETİKETLER

chpgezisümeyye erdoğanrecep tayyip erdoğan

İlgili Haberler

Tanrıkulu için 'ajan' suçlamasına Kılıçdaroğlu'ndan takip

Kemal Kılıçdaroğlu, Dilek Akagün Yılmaz'ın Sezgin Tanrıkulu için söylediği 'ajan' ifadesi hakkında 'gerekeni yapacağını' söyledi

Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu ve 20 CHP'li Gezi Parkı'na gidecek

CHP'li vekiller Taksim'e polis müdahelesi ve Çağlayan Adliyesi'ndeki gözaltıların ardından İstanbul'a hareket etme kararı aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24