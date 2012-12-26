CHP’li Tanrıkulu: Sayın Başbakan sizi kim dinledi?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Sizi kim dinlemiştir? Sizi dinlediğini düşündüğünüz kişiler kimlerdir” diye sordu.

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Erdoğan ve Adalet Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergelerini son gelişmeler üzerine yineledi. Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle.

Son 4 yılda kimler dinlendi?

2008 – 2012 yılları arasında ülkemizde mahkeme kararıyla telefon dinlenmesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise, sayısı nedir? Dinlenme talepleri hangi kurum tarafından yapılmıştır? Dinlenenler arasında siyasi, Askeri, yargı ve üst düzey bürokrat var mıdır? Varsa kimlerdir?

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), cumhuriyet savcısı dinlemeler sonunda suç delili bulunmadıysa, bunu 15 gün içinde ilgili kişiye “telefonlarınız dinlenmiştir, suç unsuru bulunamamıştır” yönünde bilgi verilmesini öngörmektedir. Dinleme sonucunda suç unsuru bulunmayan kaç kişiye telefonlarınız dinlenmiştir diye bilgi verilmiştir? Verilmediyse sorumlular hakkında neden işlem yapılmamıştır?

Yargıtay’ın, genel dinleme-izleme yapılmayacağı konusundaki kararı bilinmektedir. Söz konusu tarihler arasında genel dinleme yapılmış mıdır? Yapıldıysa sorumluları hakkında yapılan işlemler nelerdir?

Anayasa ile güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü korumaya ve telefon dinlemesi konusunda toplumda oluşan tedirginliği gidermeye yönelik olarak yeni bir düzenleme yapmayı düşüyor musunuz?

Türkiye polis devletine mi dönüşüyor?

Dinlemeler yoluyla oluşturulan kaos ile hukuk devleti olan Türkiye; Polis devletine mi dönüştürülmektedir?

Telefonu dinlenen veya teknik takip altında olan Muhalefet Partisi yöneticileri, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları bulunmakta mıdır? Bu kişiler kimlerdir? Takip edilme veya dinlenme gerekçeleri nelerdir?

Koruma sayınızın neredeyse bir ordu ile eşleştirilebilecek sayıya ulaşması ve çalışma alanlarınızın sürekli gözetimde bulunmasına rağmen dinlenmeniz sizce de manidar değil midir?

Koruma sayınızın artmasında dinlenme ve takip edilme şüphesinden mi gelmektedir?