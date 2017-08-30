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Politika

CHP’li Tanrıkulu, öğretmenlerin sürgününü Meclis gündemine taşıdı

“Yüzlerce öğretmen, hükümete muhalif oldukları gerekçesiyle mi sürgün edilmiştir?”

30 Ağustos 2017 17:57

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bölge illerindeki Eğitim-Sen’e bağlı öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nca sürgün edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi ile öğretmenlerin sürgün edilmesini sordu. CHP’li Tanrıkulu, Şanlıurfa’da 367, Diyarbakır’da 264, Gaziantep’te ise 51 Eğitim-Sen üyesi öğretmenin, bayram öncesi ve okulların açılmasına sayılı günler kala il dışına sürgün edildiğini belirterek, “Benzer sürgün kararlarının hukuksuzluğu birçok kez AİHM, Yüksek Yargı ve Mahkemeler tarafından tespit edilmiş ve kimi zaman da Eğitim-Sen üyelerine tazminat ödenmesine hükmeden kararlar verilmiştir” dedi.

Tanrıkulu bu gerekçelerle Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

* Eğitim-Sen üyesi Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 264 öğretmen, Urfa’da 362, Antep’te 68,Tunceli’de 62 Batman ve Mardin’de yüzlerce öğretmenin Hükümete muhalif oldukları gerekçesiyle mi sürgün edilmiştir?

* Hükümeti eleştirmek ne zamandan beri sürgün gerekçesi olmuştur?

* Öğretmenlerin sürgün gönderildiği iller hangi kritere seçilmiştir?

* Bu illerin ve okulların kasıtlı olarak seçildiği iddiası doğru mudur?

* 8.Okullardaki müdür ve müdür yardımcılarından isim istenmiş midir? Bu isimler kim tarafında istenmiştir?”

 

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