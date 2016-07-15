CHP'li Tanrıkulu "IŞİD terör örgütü mü?" diye sordu, Emniyet cevapladı: Araştırma gerekiyor!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne IŞİD’in terör örgütü listesinde yer alıp almadığı sorulara "Özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz..." gerektirdiği yanıtını verdi.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelttiği sorulara skandal niteliğinde yanıt verildi. “IŞİD’in terör örgütü listesinde yer alıp almadığı”nı soran Tanrıkulu’na Emniyet Genel Müdürlüğü, soruları yanıtlamayarak şu karşılığı verdi:

“Talep edilen bilgiler, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ‘İstenecek bilgi veya belgenin niteliği’ başlığı altındaki 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler’ hükmü kapsamında yer almaktadır.”

Tanrıkulu: Hepimizi şaşırtan bir cevap aldık

Tanrıkulu şunları söyledi: “Gayet açık, kolay bir cevap verilebilinecek iken hepimizi şaşırtan bir cevap aldık. Bunun iki anlamı olabilir. Birincisi, gerçekten Emniyet’te böyle bir liste yok, bu da bugüne kadar yaşadığımız patlamalarda, katliamlardaki zafiyet iddialarının skandal biçimde kabul edilmesi demektir. İkincisi, eğer böyle bir çalışma olduğu halde paylaşılmıyorsa Emniyet’in bazı şeyleri saklama ihtiyacı duymasıdır.”