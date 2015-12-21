CHP’li Tanrıkulu: Hendekle, tankla bu sorun çözülmez, üçüncü bir yol mümkün

Diyarbakır’da uygulanan sokağa çıkma yasağından mağdur olan esnaflarla görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Esnaf perişan, halk terk edilmişlik duygusunda. Bu iş hendekle, barikatla, tankla, topla çözülmez. Üçüncü bir yol mümkündür. Kurulacak diyaloğa CHP olarak destek vermeye hazırız” dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettikten sonra Mali Müşavirler Odası’nda esnaf temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı yaptı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan esnafın sorunlarını dinleyen Tanrıkulu, daha sonra basın toplantısı düzenledi. 10’uncu gününe giren sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması gerektiğini ifade eden Tanrıkulu, “Esnaf perişan durumda. Ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntılar 3-5 ayda çözülebilecek sıkıntılar olmaktan çıkmıştır. Bunun yansıması 2 yıl daha devam edecektir. Taleplerini aldım, Genel Başkanıma bir rapor haline sunacağım” dedi.

Kin ve öfkeyle sorun çözülmez

Hükümetin soruna kin ve öfkeyle yaklaştığını, halkta terk edilmişlik, vazgeçilmişlik ve vefasızlık duygusunun geliştiğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı SezginTanrıkulu, “İnsanlar birbirine kin duyabilirler ama devlet yurttaşlarına karşı kin taşıyamaz. Ama görüyoruz ki devlet, kinle ve öfkeyle hareket etmekte. Biz bu öfkeyi, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların açıklamalarında gördük. Bu dili darbe dönemlerinde de görmüştük. ‘Temizleyeceğiz, başlarına yıkacağız, süpüreceğiz’ gibi söylemler, barışa giden sürecin önünü tıkıyor maalesef. Bu yöntemle halk toptan cezalandırılıyor. Bire bir görüştüğüm, telefonla bana ulaşan yurttaşlar da terk edilmişlik, vazgeçilmişlik ve vefasızlık duygusu var. Çözüm konusunda bir inançları da kalmamış.”

Üçüncü yol mümkündür

Tanrıkulu, hükümete ve Kürt siyasetine çağrıda bulunarak, şöyle devam etti: “Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Hendekle, barikatla, tankla, topla bu iş çözülmez. Üçüncü yol mümkündür. Bu yol da kin ve öfkeleri bir kenara bırakarak, Meclis’te yeni bir yol açmaktır. Diyalogla bir masa kurmaktır. CHP olarak biz hazırız. Parlamentoda bir süreç başlamalıdır. Siyasetçilere düşen sorumluluk budur. Onarıcı adımlar atarak yeni bir süreç başlatmalıyız. Meclis’te adım atmadıkça maalesef burada da adım atmak zorlaşıyor. Meclis’e olan inancı yeniden yaratmalıyız. Biz buna hazırız. Geçmişte 80 vekil imzasıyla önerge verdik. Onun arkasındayız.”