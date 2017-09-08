CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
CHP\'li Tanrıkulu hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajla devletin insansız silahlı hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup, öldürdüğünü iddia ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)