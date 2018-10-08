CHP'li Tanrıkulu, eylül ayı hak ihlalleri raporunu açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de 2018 Eylül ayında yapılan hak ihlalleriyle ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre eylül ayında 2 binden fazla ihlal kayda çeti.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tanrıkulu, raporunda şu verilere yer verdi:

''2018 Yılı Eylül Ayında 'Yaşam Hakkı İhlalleri' kapsamında 21 kişi yaralanmış (3’ü çocuk), 231 kişi hayatını kaybetmiştir.

İşkence ile cezaevlerinde işkence ve kötü muamele ile ilgili olarak (Toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınanlar ile işkence gördüğü halde bunu açıklamayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu ortaya çıkmaktadır.) 858’in üzerinde hak ihlali meydana gelmiştir.

Düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında ise, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan, tutuklanan (ya da hakkında yasal işlem yapılan) kişi sayısı 1294 (İçişleri Bak.) olup, basına yansıyan ise 63’tür. Ayrıca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan kişi sayısı 11 olup, düşünceyi ifade özgürlüğü Hak İhlali toplamı 1415 olarak gerçekleşmiştir.

2 milletvekili hapis ya da para Cezasına mahkum edilmiştir.

En az 60 etkinlik ve basın açıklamasına müdahale edilirken; 20 etkinlik, gösteri ve tiyatro yasaklanmış, 840 kişi basın açıklaması, etkinlik ve eylemlerde gözaltına alınmıştır. Toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda 6 kişi mahkum olurken; toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda 52 kişi beraat etmiştir.