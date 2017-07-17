CHP’li Tanrıkulu: El Kaide'nin kurucularından Abdullah Azam'ın adı Ümraniye’de bir caddeye mi verildi?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, El Kaide'nin kurucularından olan Abdullah Azam'ın adının İstanbul Ümraniye'de bir caddeye verildiği iddiasını Meclis'e taşıdı. Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde El Kaide'nin Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlattı ve Ümraniye Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmayacağını sordu. Tanrıkulu, verdiği soru önergesinde “El Kaide'nin kurucularından ve ideologlarından Abdullah Azam'ın adının İstanbul'un Ümraniye İlçesi Dudullu Semtinde bir caddeye verildiği iddiası doğru mudur?” diye sordu. Tanrıkulu, Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin "terör örgütü" olarak kabul ettiği El Kaide'nin kurucularından ve ideologlarından Abdullah Azam'ın adının İstanbul'un Ümraniye İlçesi Dudullu Semtinde bir caddeye verildiği iddiası doğru mudur?

İddia doğru ise, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin "terör örgütü" olarak kabul ettiği El Kaide'nin kurucularından ve ideologlarından Abdullah Azam'ın adının İstanbul'un Ümraniye İlçesi Dudullu Semtinde bir caddeye verilmesinin gerekçesi nedir?

Bahse konu caddenin daha önceki ismi nedir?

El Kaide "terör örgütü" ise, örgüt kurucusunun adı bir caddeye nasıl ve hangi gerekçe ile verilmiştir?

El Kaide "terör örgütü" ise Ümraniye Belediyesi yöneticileri hakkında "terör örgütüne yardım", "terör örgütünü destekleme" gerekçesiyle soruşturma açılmış mıdır ya da açılacak mıdır? Açılmışsa, güncel akıbeti nedir?

El Kaide "terör örgütü" ise, örgüt kurucusunun adını bir caddeye veren Ümraniye Belediyesi'ne de kayyum atanacak mıdır?