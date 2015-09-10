CHP'li Tanrıkulu: Dünyanın hiçbir yerinde 7 gün sokağa çıkma yasağı olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, dünyanın hiçbir yerinde 7 gün sokağa çıkma yasağı olmayacağını vurgulayarak, Cizre'de yaşayan 150 bin kişinin şu an sokağa çıkma yasağı sebebiyle tutuklu, gözaltında bulunduğunu söyledi. "Dünyanın hiçbir yerinde 7 gün sokağa çıkma yasağı olmayacağını belirten Tanrıkulu, "Hiçbir hukuk devletinde bu kabul edilemez" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Sezgin Tanrıkulu, Cizre'de 7 gündür süren sokağa çıkma yasağı olduğunu belirterek Cizre'nin bakanlara ve milletvekillerine de kapalı olduğunu söyledi.

Çok sayıda insanın bölgeden aradığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, dünyanın hiçbir yerinde 7 gün sokağa çıkma yasağı olmayacağını vurguladı. Cizre'de yaşayan 150 bin kişinin şuan sokağa çıkma yasağı sebebiyle tutuklu, gözaltında bulunduğunu anlatan Tanrıkulu, "Hiçbir hukuk devletinde bu kabul edilemez" dedi.

'Derhal bu duruma son verilmelidir'

Cizre’de sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması gerektiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7 gün içinde 14 kişinin öldüğünü, cenazelerin defnedilemediği günler yaşandığını vurgulayarak, "Bu ortam hiçbir hukuk devletinde kabul edilemez. Bu duruma derhal son verilmelidir. Daha fazla insani dram yaşanmasına izin veremeyiz. Milletvekillerine, bakanlara Türkiye'nin bir bölgesinde seyahat yasağı konuluyor. Nerede bu yapılabilir? Bunu birisinin çıkıp aklı selim olarak açıklaması lazım” dedi.

Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştüğünü ifade eden Tanrıkulu, kendilerinden bu durumun ortadan kaldırılmasını istedim. Ya sokağa çıkma yasağını ya da milletvekili, bakanların ulaşmasını engellemeyin. Bu belirsiz durum ortadan kalkmazsa başka infiallere neden olur. Hükümeti hukuk devletine davet ediyoruz" diye konuştu

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Cizre'de 7 gündür sokağa çıkma yasağı olduğunu, orada neler olup bittiğinin Başbakan tarafından açıklanması gerektiğini belirtti.

Levent Gök, “Cizre’de neler olup bittiğini bilemiyoruz. Öğrenmek istiyoruz, öğrenemiyoruz. Çünkü Cizre’de elektrik yok, internet bağlantısı yok, haberleşme yok…” dedi.