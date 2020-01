CHP'li Tanrıkulu: Dua ile uğraşacağınıza, askerlerin yemeğiyle uğraşın

Verdiği soru önergesinin ardından Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de açıkladığı kışlalarda at eti yedirilmesi ile igili konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, askerlerin yemek duasının değiştirilmesinden daha önemli olduğunu vurgulayarak "Türkiye'de ihale düzeninin kışlalarda askerlere at eti yedirme noktasına geldiğini görüyoruz. Dua ile uğraşacağınıza, askerlerin yemeğiyle uğraşın" dedi. Tanrıkulu, Gölcük Donanma Komutanlığı'na et veren firmanın 24 kışlaşaya daha et verdiğine dikkat çekerek "O kışlalar neresi? Bunlarla ilgili inceleme yapılmış mıdır?" diye sordu.

Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi'nin, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu reddetmesiyle olarak "Hukuka, Anayasa'ya uygun bir karar değil" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti tespit edilmesine değindi.

Milli Savunma Bakanlığına yönelik yazılı soru önergesine verilen yanıt ile bu durumun ortaya çıktığını belirten Tanrıkulu, 31 Mart 2017 tarihinde verdiği önergesine neden yaklaşık 8 ay sonra yanıt verildiğini merak ettiklerini söyledi.

Bu durumun önergeye verilen yanıttan önce kamuoyu ve askerlerle paylaşılmamasını eleştiren Tanrıkulu, yaşananın siyasi ahlaka ve vicdana da sığmayacağını ifade etti.

Tanrıkulu, konunun muhatabı firmanın 24 ayrı kışlaya daha et temin ettiğine işaret ederek, "O kışlalar neresi? Bunlarla ilgili inceleme yapılmış mıdır?" diye sordu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeterli denetim yapmadığının ortaya çıktığını belirten Tanrıkulu, "Türkiye'de ihale düzeninin kışlalarda askerlere at eti yedirme noktasına geldiğini görüyoruz. Dua ile uğraşacağınıza, askerlerin yemeğiyle uğraşın. Askerlerimize, kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz özenden fazlasını göstermek zorundayız. Kendi evimizde yediğimizden daha iyisini onlara yedirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.



OHAL Komisyonu ve Demirtaş tepkisi

Açıklamalarının ardından Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun, KHK ile meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararlarını vermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tanrıkulu, komisyonunun vereceği kararların, Türkiye'de etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığının testi niteliği taşıdığını belirtti. Tanrıkulu, "Umarım başvuranlar açısından etkili bir iç hukuk yolu oluşturur" dedi.



Anayasa Mahkemesi'nin, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu reddetmesiyle ilgili soru üzerine de Tanrıkulu, "Hukuka, Anayasa'ya uygun bir karar değil" dedi.

Yüksek mahkemenin görevi olmadığı halde gerekçeli bir hüküm kurduğunu ve masumiyet karinesini ihlal ettiğini ileri süren Tanrıkulu, kararın bireysel başvuru hakkının özüyle de bağdaşmadığını dile getirdi.