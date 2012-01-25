CHP'li Tanrıkulu: Diyarbakır'da cesetler çıkıyor, Meclis'te bir komisyon kuramadık

Hülya Karabağlı

T24 / Ankara



‘Adli bir irade ile açılmadı’

‘Zamanaşımını kaldıran teklif’



‘DNA için veri bankası’

'Faili meçhul davaları AKP’den değil'

'5-6 yıldır bekleyen davaları açsınlar'

Tanrıkulu, yakından takip ettiği Diyarbakır’daki gelişmeleri’e değerlendirdi.“Adli bir irade ile açılmış, yapılmış bir kazı değil orası. Bir restorasyon alanı ve orada tesadüfen yapılan bir çalışma sonucu çıkan cesetler var. Bunların hangi döneme ait oldu 90’lı yıllara ait olup olmadığı da ortaya çıkacak.”“İnsanlar hâlâ ceset arıyor. Herkes bir beklenti içerisine giriyor. Biz Meclis içerisinde siyasi irade ortaya koyamıyoruz. Bana göre mesele budur, bununla da insanların adalet arayışını sonlandıramayız. Meclis çatısı altında komisyon kurulmalıdır.”TBMM Başkanlığı’na, faili meçhul cinayetlerde zamanaşımını kaldıran kanun teklifinin önümüzdeki günlerde doğrudan gündeme alınacağını anlatan Tanrıkulu, “ Zaman aşımı sürelerinin faili meçhul cinayetler ve kayıtlar bakımından ortadan kaldırmak lazım. Benim imzamla Meclis’e bir yasa teklifi verdik. Onun gündeme alınmasını bekliyoruz. Genel Kurul gündemine doğrudan inmesi için 45 günün dolmasını bekliyoruz. AKP’li vekiller umarım buna katkıda bulunur.”Teklifin yasalaşması durumunda; “ Ölene kadar kaçma imkânı olmayacak” diyen Tanrıkulu, böylelikle mağdur ailelerin adaletle tanışma olanağı bulacaklarına dikkat çekti.İnsan Hakları Derneklerine 27 kayıp yakınının başvuruda bulunduğunu anlatan Tanrıkulu, “ Türkiye de bir veri bankası kurulması lazım. 27 tane kayıp yakını başvurmuş bu kayıp yakınlarından yeniden DNA örneği alınacak. Oysa, bilgilerin toplanacağı veri bankası insanların defalarca aynı işlemi yapmasını önler. İnsan hakları örgütlerine bu konuda kolaylaştırıcı bir tutum içerisinde olmak da hem Meclis’in hem de hükümetin görevi.”Tanrıkulu, AKP’nin izlediği politikaların sonucuna bağladığı faili meçhul davalarını, “AKP’nin demokrasi anlayışından kaynaklanmıyor. Eğer Diyarbakır’da açılan bir dava varsa artık yargının kaçamayacağı deliller nedeniyle açılıyor. Yoksa AKP den dolayı değil. Orada dava açılıyorsa Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları dernekleri ve avukatların ortak başarısının bir sonucudur.”“AKP açmak istiyorsa, onlarca dosya var. Özel yetkili savcılar yollayarak açsınlar davaları. Beş altı yıldır bekleyen, tanıklıkları, belgeleri olan açılmaya hazır davalar var.”