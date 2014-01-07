CHP’li Tanrıkulu: Dink davasında gerçek failler AKP eliyle ödüllendirildi

Hülya Karabağlı / ANKARA

Hrant Dink cinayeti davası ile ilgili yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Dink cinayetinde esas faillerin gizlenmesi, AKP eliyle ödüllendirilmesi, vicdanları bir kez daha yaralamış, adalete olan inancı yok etmiştir” ifadesini kullandı. Gerçek faillerin hala yargılanamadığına dikkat çeken Tanrıkulu, dava dosyasında ismi geçen birçok kamu personelinin terfi ettiğine de dikkat çekti.

Tanrıklu’nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Yargıtay’ın Ocak 2013’te, yani tam bir yıl önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozması üzerine yeniden görülen davada da kayda değer bir gelişme sağlanmamıştır. Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Dink cinayetinde esas faillerin gizlenmesi, AKP eliyle ödüllendirilmesi, vicdanları bir kez daha yaralamış, adalete olan inancı yok etmiştir.

Şimdilerde yargıdaki cemaat örgütlenmesinden dem vuran Başbakan Tayyip Erdoğan, Dink cinayetinde ihmali veya dahli bulunan kişileri terfi ettirerek ödüllendirmiş ve adaletin sağlanmaması için elinden geleni ardına koymamıştır.

AKP hükümeti, cinayet sırasında İstanbul Valisi olan Muammer Güler’i İçişleri Bakanı, dönemin Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ı Osmaniye Valisi, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü olan Ramazan Akyürek’i Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Dink’i hedef gösteren Yargıtay kararında imzası bulunan Mehmet Nihat Ömeroğlu’nu Türkiye’nin ilk ombudsmanı yapmıştır.

Keza dönemin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler 2. Sınıf emniyet müdürlüğünden 1.sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmiş, Trabzon’da İstihbarat Şubesi Müdürlüğü Engin Dinç İstihbarat Daire Başkanlığı’na yükseltilmiştir. Cinayeti bir yıl öncesinden bilen memur Muhittin Zenit de İstihbarat Daire Başkanlığı’na özel kalem yapılmıştır.

Gelinen noktada Hrant Dink hâlâ vurulduğu Agos Gazetesi’nin önünde yatmaktadır!

Hiç kimse, Dink’in “karanlık odaklar” tarafından katledildiğini iddia edemez. Çünkü Dink’i ölüme sürükleyen sürecin failleri ve o failleri ödüllendiren irade gün gibi ortadadır.

Tüm dünyada yankı uyandırmış olan bu cinayetin sorumlularının adalet önüne çıkarılmaması organize bir siyasî iradenin gayretleri sonucu gerçekleşebilmiştir.

Bugün görülecek olan duruşmadan da tatmin edici bir sonuç beklenmemesi, bizzat AKP’nin, sorumluları adaletten kaçırmasından kaynaklanmaktadır.

Cinayeti organize eden örgütün üyeleri ve onları kollayan iktidar her geçen gün yalnızlaşırken, Hrant’ın arkadaşları da her geçen gün daha da artıyor ve adalet istiyor.

Dolayısıyla bilinmelidir ki, er ya da geç, Hrant Dink’i aramızdan ayıran irade bu hunharca cinayetin hesabını verecektir."