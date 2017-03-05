CHP'li Tanrıkulu, cezaevlerindeki bebeklerin durumunu sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevlerinde tutuklu anneleriyle birlikte bulunan bebeklerin mama, ilaç gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmadığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, Bakan Bozdağ’dan şu soruların yanıtını istedi:

“Hukuki veya fiili sebeplerle yargılamayı gerçekleştiremeyen mahkemelerdeki davaların, nakli yerine adil yargılamanın güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlamak için alınan tedbirler nelerdir?

Cezaevlerinde tutuklu anneleri ile birlikte bulunan bebeklerin zorunlu ihtiyaçlarının, mama, ilaç vb. karşılanmadığı iddiaları doğru mudur?

İddialar ile ilgili olarak inceleme başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, yapılan incelemelerde zorunlu ihtiyaçların mama, ilaç vb. karşılanmadığı tespit edilen cezaevleri hangileridir?

Bahse konu cezaevlerinin yönetimi hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?

Cezaevleri yöneticileri hakkında başlatılan inceleme ve soruşturmalar akabinde kaç cezaevi yönetimi hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır?

Başlatılan inceleme ve soruşturmalar akabinde hakkında işlem yapılamayan kaç cezaevi yöneticisi bulunmaktadır?

Bebeklerin başta ilaç olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda doğabilecek sağlık sorunlarının sorumluluğu Bakanlığınızca mı üstlenilecektir?

Türkiye genelinde illere göre cezaevlerinde 3 Mart 2017 tarihi itibariyle 18 yaş altında kaç çocuk vardır? Bu çocukların yaş gruplarına göre dağılımı nedir?

Türkiye genelinde illere göre cezaevlerinde 3 Mart 2017 tarihi itibariyle kaç bebek vardır? Bu bebeklerden kaçı sağlık sorunları, zorunlu ihtiyaçların karşılanmaması, hastalık vb. sebeplerle hayatını kaybetmiştir?

Özellikle küçük yaşta bakıma ihtiyaç duyan çocuklar için bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? Bu yönde bir çalışma var mı?