"Habur'da mahsur kalan 7000 TIR ve kamyon şoförünün akıbeti ne olacak?"

Cizre ve Silopi’de 14 Aralık’tan bu yana ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması sonucu 7 bin TIR ve kamyon şoför mahsur kaldı.

Yaklaşık 10 gündür Habur Sınır Kapısı’nda bekleyen, Cizre ve Silopi’deki ailelerine ulaşamayan şoförlerle ilgili CHP’li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından cevap verilmesi için soru önergesi verdi.

Cizre ve Silopi’de bulunan ailelerine ulaşamadıklarını söyleyen kamyon şoförü Hamit Dayan, "Burada bekletilen şoförlerin çoğu Silopi ve Cizreli. Ailemizin kaldığı mahallelerde çatışmalar yaşanmakta. Onlara ulaşamıyoruz" diyor.

Geçen eylül ayında Irak’ın kuzeyindeki Zaho kentinde olup Türkiye’ye geçişlerine izin verilmeyen binlerce şoför de, Cizre’den gelen katliam haberleri üzerine Habur Sınır Kapısı’na doğru yürüyüşe geçmiş, Kapılı Köyü Karakolu’na bağlı askerlerin ateş açması üzerine iki şoför yaşamını yitirirken üç şoför de yaralanmıştı.

Radikal’den İdris Emen'in haberine göre; mahsur kalan şoförlerin gıda ve barınma sorunu yaşadığını söyleyen Dayan, "Burada bulunan şoförlerin çoğunun cebinde yemek yiyecek parası bile kalmadı. Yatacak yer sıkıntısı çekiyoruz. Buradaki hayırseverler yemek yapıp şoförlere dağıtıyor. Birçok şoför arkadaşımız bu şekilde karnını doyurdu. Bir an önce Türkiye’ye girişimize izin verilmesini istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Şoförlerin akıbeti ne olacak?"

Sezgin Tanrıkulu tarafından sunulan soru önergesinin içeriği ise şöyle:

1- Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 7000 TIR ve kamyon şoförünün akıbeti ne olacaktır?

2- Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 7000 TIR ve kamyon şoförü ile ilgili yapılan girişimler ve işlemler nelerdir?

3- TIR ve kamyon şoförlerinin Habur Sınır Kapısı'ndan geçişine ne zaman izin verilecektir?

4- Şoförlerin geçişine izin verilmediği, bazı şoförlerin pasaportlarına el konulduğu ve yasal olmayan yollardan Türkiye’ye geçişe zorlandığı iddiası doğru mudur? İddialar ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?

5- Habur Sınır Kapısı'nda mahsur kalan yaklaşık 7000 TIR ve kamyon şoförünün durumu ile ilgili olarak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile görüşme yapılmış mıdır?

6- Sınırda bekleyen 20 yaşını doldurmuş yaklaşık 150-200 araca el konulması söz konusu mudur? Bu sorun ile ilgili girişimler ve çözüm tedbirleri nelerdir?

7- Sınırda bekleyen şoförlere aileleri ile iletişim kurma imkânı sağlanmış mıdır? Sağlanmamışsa sebebi nedir?

8- Sınırda bekleyen şoförlerin yiyecek, giyecek vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardım yapılmış mıdır? Yapılmamışsa, şoförlerin bölgede kaderlerine terk edilmesinin sebebi nedir?

9- Aileleri sokağa çıkma yasağı olan bölgelerde kalan şoförlerin hızlı bir şekilde ailelerine ulaşmaları sağlanacak mıdır? Hükümet sorunun insani ve ailevi yönüne neden kayıtsız kalmaktadır?

10- Sınır kapısının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyette Hükümetin sorumluluğu bulunmaktadır. Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle mağduriyet yaşayan şoförlerin KDV, Muhtasar, Geçici vergi, Ba-Bs formları verilemediği için idari para cezası uygulanmaması ve bu KDV, Muhtasar, Geçici vergi, Ba-Bs formlarının verilme sürelerinin uzatılması desteği sağlanacak mıdır?

11- Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması sonucu şoförlerin yaşayacağı mağduriyetler bilinmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmamasının sebebi nedir?

12- 1-24 Aralık 2015 tarihleri arasında Türkiye’de kaç sınır kapısı hangi gerekçelerle kapatılmıştır?

13- 24 Aralık 2015 tarihi itibariyle Türkiye’de kaç sınır kapısı kapalıdır? Ne zaman açılacağına yönelik kamuoyuna bilgi verilecek midir?

14- 1-24 Aralık 2015 tarihleri arasında Türkiye’de sınır kapılarının kapalı olması sebebiyle kaç yurttaşımız hangi sınır kapılarında mahsur kalmıştır?