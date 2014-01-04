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Gündem

CHP'li Tanrıkulu: AKP'nin gündemi değiştirme çabalarına teslim olmayalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 'AKP’nin gündem değiştirme uğruna, yakın geçmişteki günahlarını, gündeme getirdiğini' söyledi

04 Ocak 2014 17:02

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu 17 Aralık’ta yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile başlatılan operasyonun Türkiye’nin asli gündemi olduğunu söyledi.

Başbakan'ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Kendi ülkesinin ordusuna kumpas kuranlardan hayır gelmez“ sözüne atıfta bulunan Tanrıkulu, “AKP’nin gündem değiştirme uğruna, yakın geçmişteki günahlarını, gündeme getirdiğini” savundu.

Tanrıkulu’nun yazılı açıklaması şöyle:

“17 Aralık’ta başlatılan, konusu yolsuzluk ve rüşvet olan soruşturma Türkiye’nin asli gündemidir. Bu gündem nihayete erdirilmeden, AKP ve onun manipülasyonlarına paravan olan kesimlerin samimiyeti sorgulanmalıdır.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından sonra AKP, yürütme organı ve Başbakan, yargı faaliyetini katletmiş ve askıya almıştır. Öncelikle bunun hesabı verilmelidir!

AKP’nin meclis çoğunluğu tarafından seçilmiş bulunan Meclis Başkanı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını güvence altına alan Anayasa’nın 138. Maddesinin “öldüğünü” söyleyerek ifade etmiştir.

Yargının ölü bir biçimde askıya alınması 24 Aralık’ta İstanbul’da ikinici yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin hakim kararı ve savcı talimatlarının İstanbul Emniyeti ve Valiliği tarafından yerine getirilmemesidir.

Keza yargı bağımsızlığının katli, Suriye’deki cihatçı güçlere yardımın bir kez daha açığa çıkmasının simgesi olan mühimmat yüklü TIR’a ilişkin hakim ve savcı talimatının jandarma ve emniyet tarafından valilik vasıtasıyla yerine getirilmemiş olmasıdır.

Türkiye’de yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorunu bugünün sorunu değildir. Kronik ve yapısaldır. Binlerce, on binlerce yargı kararının mağdurları vardır. Bu güne kadar yargı bağımsızlığından dem vuran, muhaliflerini bunun üzerinden susturmaya çalışan AKP, sıra kirli çamaşırlarına gelince yargı bağımsızlığından dem vurmaya başlamıştır! AKP, yakın geçmişinin günahlarını, gündem değiştirme adına bizzat gündeme getirirken, ne kadar samimiyetsiz olduğunu da ortaya koymaktadır.

AKP, yolsuzluk, rüşvet, hukuk dışı işlerine el atan yargıyı, kendi gücünü kullanarak işlevsizleştirmiştir. AKP, yargıyı öldürmüş ve askıya asmıştır. Bugünün sorunu da gündemi de AKP’nin yargıyı katletmesidir. Ancak bazı çevrelerin AKP’nin bu manipülasyonunu görmeyip yine AKP’nin mimarı, savcısı olduğu bazı yargılamalar üzerinden bugünü unutturma-dondurma girişimleri de dikkatimizden kaçmamaktadır.

AKP ve Başbakanın, gündemi değiştirmek adına yakın geçmişini ve kendi yarattığı ağır mağduriyet tablosunu “giderme” girişimlerinin sarsılan iktidarını sağlamlaştırma çalışması olduğunun farkındayız.
AKP’nin bu girişimleri karşısında yapılması gereken, bugünün esas gündemi olan hükümetin bulaştığı yolsuzluk ve rüşvet ilişkilerinin peşini bırakmamaktır.

Yine yapılması gereken, yargı bağımsızlığını bu hükümetin öldürdüğünü unutmamak ve Türkiye’de demokrasiye, özgürlük ve adalete katkısı olmayacak manipülasyonlar içine girmemektir.”

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