CHP’li Tanrıkulu: AKP, suçluları değil, mağdurları cezalandırıyor; buna izin vermeyeceğiz!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP’nin Meclis’e getirdiği cinsel istismar düzenlemesine ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında “ İstismara uğrayan herkesin hakkını savunmaya, bu karanlık gidişatın karşısında haklının ve mağdurun sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. Tanrıkulu, “AKP suçluları değil, mağdurları cezalandırıyor. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu’nun yazılı açıklaması şöyle:

Biz diyoruz ki,

Kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet şikâyete tabi olmaksızın soruşturulup cezalandırılması gereken bir suçtur!

Biz diyoruz ki,

Cinsel şiddet, istismar, tecavüz suçlarında failler hakkında ivedilikle ve etkili bir biçimde soruşturma yürütülsün, olaylar aydınlatılsın ve hiçbir suç cezasız kalmasın!

Biz diyoruz ki,

Kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar, şiddet ve tecavüz suçlarında uygulanan ceza indirimleri, hükmün ve/veya cezanın açıklanmasının geriye bırakılması ve tutuksuz yargılamalar suçun cezasız kalmasına neden!

Biz diyoruz ki,

Gereken cezanın tam olarak verilmemesi de suçun cezasız kalmasıyla eşanlamlıdır! Mağdur açısından adalet tam olarak sağlanmalıdır!

Biz diyoruz ki,

Cezanın niteliği, eksiksiz uygulanması hukukun caydırıcılığı ve suçun ortadan kaldırılması bakımından son derece mühimdir, bu suçlarda indirim ve erteleme olmamalıdır!

Biz diyoruz ki,

Kadına ve çocuğa yönelik her tür şiddetin ortadan kalkacağı bir ortam oluşturulması için nitelikli düzenlemeler/çalışmalar hayata geçirilsin, bunun için Meclis araştırmaları yapılsın!

Ve biz,

İlgili bakanlıklara, yetkililere, kısaca AKP iktidarına hemen her gün bu suçların/suçluların akıbetini, adaletin yerine gelmesi için neler yapıldığını soruyor, cevap bekliyoruz!

Fakat AKP bize kısaca diyor ki,

“Cinsel istismar suçu failleri, istismar ettikleri kişi ile evlenirse suç ortadan kalkar!”

Cinsel istismar suçlarının cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz!

İstismara uğrayan herkesin hakkını savunmaya, bu karanlık gidişatın karşısında haklının ve mağdurun sesi olmaya devam edeceğiz!

AKP suçluları değil, mağdurları cezalandırıyor. Buna izin vermeyeceğiz!