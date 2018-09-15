CHP'li Tanrıkulu: 400 milyon dolarlık uçak hediye değil, satın alındı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı envanterine katılan 400 milyon dolarlık uçağın satın alındığını öne sürerek, \"Başka bir ülkenin envanterinde olan uçak neden Türkiye\'ye hediye edilsin. Bütün yabancı kaynaklar, satışı yapan şirket bile uçağın satıldığını söylüyor. Bağış veya hediye filan değil\" dedi.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Ağustos ayında yaşanan insan hakları ihlallerini anlattı. Tanrıkulu, Türkiye\'nin çok büyük siyasi ve ekonomik kriz yaşadığını, ülkenin bir çöküş içerisinde olduğunu söyledi. Tanrıkulu, çok ağır insan hakları ihlallerinin sistematik bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Biz bu dönemi her zaman 12 Eylül dönemiyle karşılaştırdık. Darbe döneminden daha ağır koşullar var. Darbe dönemlerinde olan mekanizmalar bugün yok. OHAL\'den sonra ve şu anda sivil toplum örgütleri maalesef insan hakları ihlallerini engelleme konusunda etkisiz hale getirildiler. Geçen dönem Meclis İnsan Hakları Komisiyonu çalışmadı. Hiçbir cezaevine gitmedi. AKP\'nin İnsan Hakları Komisyon üyeleri, cezaevlerinde işkenceleri araştırmak zorunda değiliz, FETÖ\'cülere işkence yapılıyorsa yapılsın, bizi ilgilendirmez dediler. Parlamentoda bizim, herhangi bir soru önergemize işkence yazmamız bile yasak haline geldi.\"

\'1205 KİŞİ HAKKINDA SOSYAL MEDYA SORUŞTURMASI\'

Ağustos ayında yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, \"Ağustos ayı itibariyle 284 yaşam hakkı ihlalli var. 89\'u cezaevinde olmak üzere 189 işkence vakası var. Sadece sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1205 kişi hakkında soruşturma başlatılmış. 7 gazeteci yaptığı haberlerden dolayı ceza aldı. Polis tarafından 40 etkinliğe müdahale edildi. 227 kişi de basın açıklamaları esnasında gözaltına alındı. Böyle ağır bir tablo var karşımızda. Ve bu sistematik ve ağır bir şekilde devam ediyor\" diye konuştu.

\'BAŞKA ÜLKENİN ENVANTERİSİNDEKİ UÇAK NEDEN HEDİYE EDİLSİN\'

Cumhurbaşkanlığı envanterine katılan son uçağın Katar Emiri tarafından hediye edilmediği, satıldığını öne süren Sezgin Tanrıkulu, şöyle konuştu:

\"Merkez Bankası\'nın açıkladığı faiz oranları Türkiye tarihinde olmuş bir şey değil. Bu ekonomik kriz devam edecek. Çünkü bu hükümetin alışkanlıkları değişmiyor. Hem ekonomik, hem de siyasi açıdan alışkanlıkları değişmiyor. Milletvekilimiz Gamze Taşçıer, Katar Emiri\'nin hediye ettiği veya satın alınan uçakla ilgili 4 gündür soruyor. 400 milyon dolarlık uçağın içerisinde küçük bir ameliyathane bile var. Yatak odaları, toplantı salonları gibi bir şatafat. Bunlardan da vazgeçilmiyor. Hediye edildiğini söylüyorlar. 400 milyon dolarlık uçağın emir tarafından hediye edilmesi, bayram değil, seyran değil. Neden sana 400 milyon dolarlık uçağı hediye etsin. Türkiye böyle bir ülke miydi? Başka bir ülkenin envanterinde olan bir uçak neden Türkiye\'ye hediye edilsin. Bütün yabancı kaynaklar, satışı yapan şirket bile uçağın satıldığını söylüyor. Bağış veya hediye filan değil.\"

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