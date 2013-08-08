CHP'li Tanrıkulu: 11 yaşında öldürülen Mazlum Akay'da hangi noktaya gelindi?

T24/ ANKARA

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Mazlum Akay'ı gündeme taşıdı. Geçtiğimiz yıl 4 Ağustos'ta polisin attığı gaz bombasından hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mazlum Akay'ın sorumluları hakkında ne gibi işlemler yapıldığını sordu. Tanrıkulu'nun önergesi şöyle:

Bölgede kaç çocuk hayatını kaybetti

2002-2012 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu yaşamını kaybeden 5-17 yaş arası çocukların sayısı nedir?

2002-2012 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde askeri mühimmatlar ve patlayıcı maddeler sonucu yaşamını yitiren 5-17 yaş arası çocukların sayısı nedir?

4 Ağustos 2012 tarihinde Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde polisin attığı gaz bombası sonucu başından yaralandıktan sonra, yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mazlum Akay'ın öldürülmesi ile ilgili olarak sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerde gelinen son nokta nedir?

8 yaşındaki Seray'ın ailesine tazminat ödendi mi?

6 Ağustos 2012 tarihinde Muş'un Kızılağaç Beldesi'nde bulduğu bir cismin elinde patlaması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Seray Yavuz'un ailesine tazminat ödenmiş midir? Muş Kızılağaç köyünde askeri nitelikteki mühimmatların, mayınların yerleşim alanından tamamen temizlenmesi gerçekleştirilmiş midir?

7 Ağustos 2012 tarihinde Van'ın Çaldıran İlçesi'nde İran sınırında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun ailesine tazminat ödenmiş midir? Olayla ilgili soruşturma yapılmış mıdır? Soruşturma sonucu nedir? Olay yargıya intikal ettirilmiş midir?