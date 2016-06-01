CHP'li Tanal'dan yasa teklifi: Muhtarlara da yeşil pasaport verilsin

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, muhtarlara yeşil pasaport verilmesi hakkında yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, Pasaport Kanunu'nda değişiklik içeriyor. NTV'de yer alan habere göre; teklif, köy ve mahalle muhtarlarına "hususi damgalı pasaport" verilmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, kamu hizmetini halka ulaştırmada yerel yönetimin vatandaşa en yakını olan muhtarların yasal görevlerinin yanı sıra mesleki çalışmalarda bulunmak, bilgi ve becerilerini artırmak için yurt dışına çıkma ihtiyacının olduğu belirtilerdi. Tanal, "Muhtarlara hususi damgalı pasaport zaruriyeti, görmezden gelinemeyecek kadar aşikardır." ifadesine yer verdi.

Teklifte; birinci, ikinci, üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli olarak çalışan devlet memurları, il ve ilçe belediye başkanlarının da yeşil pasaport aldığının belirtildi. Mahmut Tanal, seçimle gelip kamu hizmeti sunan muhtarlara yeşil pasaport alma imkanı tanınmasının ve bu haktan yararlanmalarının mağduriyetlerin giderilmesi açısından önemini vurguladı.

Yeşil pasaport sahipleri, pasaport harcı ödememe ve bazı ülkelere önceden vize almaksızın giriş yapabilme haklarına sahip oluyor. Devlet bünyesinde çalışarak yeşil pasaport almaya hak kazanan bireylerin birinci dereceden yakınları da aynı hakkı kazanıyor.