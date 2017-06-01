CHP'li Tanal'dan Şırnak'ta şehit olan 13 asker için 'ulusal yas' önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Şırnak'ın Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 13 asker için 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Kalkıştan 3 dakika sonra düşen helikopterde, hayatını kaybeden askerler için "Yürekleri yakan bu olan nedeniyle 13 şehidimizin acısını yaşamak, yasını tutmak için ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmelidir” diyen milletvekili Mahmut Tanal yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Tümgeneral Aydın ve askerlerin Beytüşebap’ta iftardan sonra Şenoba’ya döndüğü ve helikopterin Şenoba’dan yeniden havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi vatandaşlarımız nezdinden büyük üzüntü yaratmıştır. Kazada şehit olan Tümgeneral Aydın, ve 12 askerimize Allah’tan rahmet yakınlarına ise sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yıllardır terörle mücadele eden ülkemizde artık PKK terör örgütüne kurban edilecek bir tek cana bile tahammülümüz kalmamıştır. Ülkemizdeki yıllardır sivil vatandaşlarımızı ve emniyet güçlerimizi hedef alan toplu katliamlara neden olan terör saldırıları ile mücadele eden kahraman askerlerimizin şehit olması vatandaşımızı derin bir kedere boğmuştur. Ülkeyi yasa boğan 13 Mehmetçiğimizi şehit eden elim olaydan duyduğum üzüntüyü her bir vatandaşımızın da hissettiğinden şüphem yok. Yürekleri yakan bu olan nedeniyle 13 şehidimizin acısını yaşamak, yasını tutmak için ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmelidir.”