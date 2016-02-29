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CHP’li Tanal’dan Erdoğan’a suç duyurusu

Tanal, Erdoğan'ın "Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uymuyorum, saygı da duymuyorum" sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu

29 Şubat 2016 22:06

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili verdiği karar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara uymuyorum, saygı da duymuyorum" sözleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sputnik’in haberine göre,  Tanal, Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili verdiği karar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaptığı açıklama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın aklına şu da gelebilir, Cumhurbaşkanı Anayasa'nın 105. Maddesi uyarınca vatana ihanet dışında yargılanamaz akla gelebilir. Cumhurbaşkanları yaptıkları iş ve işlerle, görevleri ile bağlantılı olarak Anayasa'da bir hüküm vardır. Cumhurbaşkanı belindeki silahı çekip birini öldürse nasıl orada yargılanıyorsa, bu şekilde yargıyı itibarsızlaştırma, mahkeme kararlarını tanımama, adil yargılamayı etkileme suçlarından dolayı da soruşturma, davalar açılabilir, yargılanabilir. 105. madde kapsamındaki dokunulmazlıktan yararlanamaz."

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