CHP'li Tanal: İş Bankası hisselerine göz dikmek aç gözlülüktür, hadsizliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana muhalefet partisinin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine'ye devri konusunda söylediği sözlere CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan tepki geldi. Tanal, “CHP’nin İş Bankası hisselerine göz dikmek, aç gözlülüktür, hadsizliktir” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın düzenleme sinyalinin ardından 4.35’e varan değer kaybı yaşayan İş Bankası hisseleri için Tanal, “Erdoğan’ın bu söylemleri, İş Bankasının hisselerinin düşmesine, dolayısıyla bankalar arası rekabetin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Kanuna aykırı işlerin iktidarı, İş Bankası hisselerini bıraksın da hibeli uçağı iade etsin” yorumunda bulundu.

Aynı zamanda avukat olan Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların tamamı şöyle:

1- AKP-MHP bir araya gelip yapacakları düzenleme ile CHP hisselerini hazineye devredeceklermiş. Hukuken bir vasiyetnamenin iptali için vasiyet yapanın tasarruf ehliyetinin olmaması, vasiyetin hile ile yapılmış olması, vasiyetin hukuka ve ahlaka aykırı durumları içermesi gerekir.

2-CHP’nin İş Bankası hisselerini iptal etmek demek, Kurucu Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün tasarrufundan şüphe etmek, vasiyetinin hileli, hukuksuz ve ahlaksızca olduğunu iddia etmek demektir. Bu Atatürk’e hakarettir!

3-Ayrıca vasiyetin iptali davası, vasiyetin iptalinde menfaati bulunan mirasçı ve vasiyet alacaklısı tarafından, vasiyetnamenin açıldığı tarihten 1 yıl içinde, herhalde vasiyetin açılmasından itibaren 10 yıl geçmekle sona erer

4-80 yıldır hiç konuşmadığı halde birilerini rahatsız eden tek lider Mustafa Kemal Atatürk’e, vasiyetine yapılan bu hakaretler kabul edilemez. CHP’nin İş Bankası hisselerine göz dikmek, aç gözlülüktür, hadsizliktir.

5-Sermaye Piyasası Kanunu madde 15 “Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler, ihraççılarca veya ilgili taraflarca kamuya açıklanır.” Cumhurbaşkanı bu açıklamaya yetkili değildir.

6-Erdoğan’ın bu söylemleri, İş Bankasının hisselerinin düşmesine, dolayısıyla bankalar arası rekabetin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Kanuna aykırı işlerin iktidarı, İş Bankası hisselerini bıraksın da hibeli uçağı iade etsin.

7- 60 ve 80 darbesi döneminde göz koyulan İş Bankası hisselerine, şimdi aynı zihniyetteki AKP sulanıyor. Paraya ihtiyaçları varsa bir günlük harcaması yaklaşık 1.200 asgari ücretlinin aylık maaşına denk gelen Saray’ın masraflarında tasarrufa gitsin.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Macaristan'a yaptığı ziyaretin ardından uçakta gazetecilere şu açıklamayı yapmıştı:

"Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor’ demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim."

Bahçeli destek vermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri ile ilgili teklif gelirse destekleyeceklerini söylemişti. MHP lideri, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demiştim ki CHP'nin 'Atatürk'ün mirası' diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk Milleti'dir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk Milleti'dir."

