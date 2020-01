CHP'li Tanal, Düzce'de iptal edilen park ihalesini TBMM'ye taşıdı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce\'de 20 yıldan bu yana AK Partili İl Genel Meclisi üyesi Cahit Aydın tarafından işletilen 3 açık çay ocağı, düğün salonu, restoran ve lunaparkdan oluşan İnönü Parkı\'nın işletmesinin otomotiv şirketine verildiği ihalenin iptal edilmesini soru önergesiyle TBMM\'ye taşıdı.

İlçe merkezinde 3 açık çay ocağı, düğün salonu, lunapark ve 2 katlı restoranın yanında 1 kapalı çay ocağı ve ücretli bir tuvaletin de bulunduğu İnönü Parkı, 1997 yılından bu yana, AK Partili İl Genel Meclisi üyesi Cahit Aydın tarafından işletiliyor. Düzce Belediyesi, 16 dönümlük alana sahip parkı, iddiaya gören geçen yıl belediye meclis kararı ile tekrar Cahit Aydın\'a verdi. Ancak, Sayıştay raporunda, \'İnönü Parkı ihalesiz açıktan verilemez\' denildi.

Bunun üzerine geçen 28 Eylül\'de ihale yapıldı. İhaleye Cahit Aydın ile birlikte toplam 7 işletmeci katıldı. Cahit Aydın, aylık kira bedeli 150 bin TL teklif verirken, 200 bin TL teklif veren otomotiv şirketi ihaleyi kazandı. Aradan geçen sürede belediye ihaleyi kazanan şirket ile sözleşme imzalamadı. 15 gün sonra belediyeden şirkete gönderilen yazıda, \"Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihalenin incelemeye alınması nedeniyle ileri bir tarihte yeniden yapılmak kaydı ile ihale iptal edilmiştir\" denildi.

CHP\'Lİ TANAL, SORU ÖNERGESİ VERDİ

Park ihalesinin iptal edilmesi kentte tartışmalara neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun cevaplaması istemiyle TBMM\'ye verdiği soru önergesiyle konuyu meclise taşıdı. Tanal, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

* Düzce merkezde bulunan İnönü Parkı işletmesi 1997 yılında kime verilmiştir? *1997’de İnönü Parkı’nın 10 yıllığına şu anda Düzce AKP İl Genel Meclisi Üyesi olan C.A. tarafından ihale ile alındığı doğru mu? * Doğru ise işletme süresince Düzce AKP İl Genel Meclisi Üyesi C. A.\'dan kira bedeli alındı mı? * Alındı ise ne kadar? * Alınmadı ise neden? * Düzce AKP İl Genel Meclisi Üyesi C. A’nın kira bedelini ödediğine dair belgeleri var mı? * Varsa tarafıma verir misiniz? * 14 Haziran 2016 tarihinde parkın, tekrar ihaleye çıkıldığı ve tekrar Düzce AKP İl Genel Meclisi Üyesi C.A’ya verildiği doğru mu? * Sayıştay’ın \'İnönü Parkı ihalesiz açıktan verilemez\' şeklinde bir kararı olduğu ve bunun rapor edildiğinden bilginiz var mı? * Düzce Belediye meclis üyelerine bu Sayıştay raporu neden verilmedi? * Sayıştay kararına ilişkin hangi işlemler yapıldı? *C.A.’nın ihalede 150 bin artı KDV aylık kira bedeli teklif ettiği, aynı ihalede C. Oto. şirketinin daha fazla teklif vererek (200 bin artı KDV) ihaleyi aldığı ve aldığı halde ihalenin iptal edildiği doğru mu? * Doğru ise neden iptal edildi? *İnönü Parkı ihalesi iptal edildikten sonra C.A.’ya işletmesi tekrar verilmiş midir?



FOTOĞRAFLI