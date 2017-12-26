CHP'li Tanal: Cumhuriyet davası ihsas-ı rey olmuştur

Cumhuriyet davasının takip eden CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, dün (25 Aralık 2017) görülen son duruşmada muhabir Ahmet Şık'a ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun oğluna mahkeme başkanını tutumunu eleştirdi.

“Babası tutuklu bir evlada bu doğum günü hediyesini çok gören hâkimden adalet bekliyoruz. Vicdanın olmadığı yerden adalet çıkmaz” diyen Tanal, “Cumhuriyet Gazetesi davası ihsas-ı rey (hâkimin bakmakta olduğu davada hüküm vermeden önce görüşünü belli etmesi) olmuştur” diye konuştu.

Tanal duruşmanın perde arkasına ilişkin şunları söyledi:

“Murat Sabuncu’nun oğlu yurtdışında okuyor. Ve oğlunun bugün doğum günüydü. Doğum gününde babasını görmek istediği için duruşmaya geliyor ve duruşmaya alınmıyor. Mahkeme başkanları hukuk kuralları ve vicdanları ile karar alırlar. Babası tutuklu bir evlada bu doğum günü hediyesini çok gören hâkimden adalet bekliyoruz. Vicdanın olmadığı yerden adalet çıkmaz. Sonra aynı mahkeme başkanı Ahmet Şık’ı, savunmasının 6. Dakikasında mahkeme dışına atıyor, biz de şaşırıyoruz. Savunmanın engellenmesi değil de bu duruma şaşırmak mı ayıp? İktidarın yargısı adeta hukuksuzluklara karşı yorgun düşmemiz için hukuksuzluk dozajını arttırıyor. Asla yorgun düşmeyeceğiz, haksızlıkları, hukuksuzlukları söylemekten dilimizde tüy bitse de yılmayacağız. Hukuka aykırı kararların normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz.

Ahmet Şık’ın savunması, siyasi olması gerekçesiyle 6. dakikada, kesildi. Siyasi bir davada yapılan savunmanın, siyasi bulunduğu için engellenmesi, hangi hukuk kitabında yazıyor? Mahkeme başkanı sanıkların savunmasını sabırla dinlemek zorundadır. Sanık savunmalarında suç teşkil eden bir durum fark ederse suç duyurusunda bulunabilir. Ancak mahkeme başkanı suç duyurusunda bulunmadı. Demek ki ortada bir suç unsuru yok. Ortada suç unsuru yoksa Ahmet Şık’ın savunması neden kesildi? Kişinin savunma hakkı, bizlerin kürsü dokunulmazlığı ile eşdeğerdir.

Bir diğer ayrıntı ise şudur. Hukuk tarihinde, mahkemelerin tanığı beklediği görülmemiştir. Hangi mahkeme bugüne kadar hangi tanığı bekledi? Hangi mahkemede, hakkında çıkarılan zorla mahkemeye getirilme kararını kâtiple görüşerek kaldırtan ve istediği saatte gelen tanıklar gördünüz? Hangi mahkeme randevu saati verir gibi tanıkların geleceği saati belirlemesine izin vermiştir? Tanıklar 14.30’da mahkemeye gelebileceğini bildirmiş, mahkeme başkanı da 14.30’a kadar duruşmaya ara vermiştir. Cumhuriyet Gazetesi davası ihsas-ı rey (hâkimin bakmakta olduğu davada hüküm vermeden önce görüşünü belli etmesi) olmuştur."