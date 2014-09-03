CHP’li Tanal, 25 Aralık soruşturması için takipsizlik kararına itiraz etti

25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkındaki dosyanın kapatılmasına CHP'den itiraz geldi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği itiraz dilekçesinde gerekçe olarak 'Eksik inceleme yapılarak, gerekli bilgi ve belgeler istenmeden, tanıkların ifadeleri alınmadan, bilirkişi incelemesi yapılmadan, hukuki nitelendirmede yanılarak, soyut gerekçeler ile karar verilmesi'ni gösterdi. Tanal ayrıca dosyada yer alan tapelerin ve belgelerin yok edilmemesi için de tedbirler alınması gerektiğini talep etti.

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına skandal gerekçelerle takipsizlik kararı vermesine itiraz etti. Dosyada Bilal Erdoğan'ın da isminin geçtiği şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, rüşvet vermek, almak, aracılık etmek, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, imar kirliliğine neden olmak, pasaport kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama” iddialar yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Eylül'de bu soruşturmaya takipsizlik kararı vererek kapatmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği itiraz dilekçesinde, “Eksik inceleme yapılarak, gerekli bilgi ve belgeler istenmeden, tanıkların ifadeleri alınmadan, bilirkişi incelemesi yapılmadan, hukuki nitelendirmede yanılarak, soyut gerekçeler ile karar verilmesinin usul ve yasaya aykırılık teşkil etmesi, yine 2012/656 sayılı soruşturmanın, devletin menfaatini de açıkça ilgilendirmesi, fakat devletin menfaatini yakından ilgilendiren bu soruşturma kapsamında Hazine’ye veya başka herhangi bir devlet kurumuna ihbarda bulunulmamasını ve bu anlamda da etkin bir soruşturma yürütülememesini” gerekçe olarak gösterdi. Dilekçede aynı zamanda emniyet mensuplarına yönelik yapılan hukuksuz operasyonlara da atıf yapılarak “Emniyet mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarla, takipsizlik kararı verilen işbu itiraza konu soruşturma dosyası arasında fiili ve hukuki bir bağ bulunmaktadır. Yolsuzluk soruşturmaları hakkında verilen takipsizlik kararlarının hemen ardından, yolsuzluk operasyonunu gerçekleştiren emniyet mensuplarına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu takipsizlik kararıyla maddi gerçeğin ortaya çıkarılması perdelenmiş olacaktır. Bu perdenin kaldırılması için işbu takipsizlik kararının kaldırılarak yeniden icrası ve emniyete yönelik operasyonun, işbu soruşturma dosyası ile birleştirilerek icrası hem hukuk güvenliği hem kamu vicdanı hem de adaletin tecellisi açısından elzemdir.” denildi.

Ses kayıtlarının yok edilmesi önlenmeli

Tanal söz konusu takipsizlik kararı ile delil niteliğinde sunulmuş tapeler ve diğer belgelerin silinmelerinin veya yok edilmelerinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını da talep etti.