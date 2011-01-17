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CHP'li Tamaylıgil: Adamlılğın zerresi olsa, çeker gider

CHP Genel Sekreteri Tamaylıgil, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'a sert ithamlarda bulundu.

17 Ocak 2011 02:00

T24 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a sert ithamlarda bulundu. Tamaylıgil, "Bırakın kültürlü olmayı, adamlığın zerresi olsa çoktan çeker gider, koltuğa yapışıp kalmaz, dışlandığı kovulduğu kapının önünde kıvranıp durmazdı" dedi.

Tamaylıgil, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerini değerlendirdi.

Günay’ın geçtiğimiz gün bir konuşma sırasında, "Hazreti Muhammed’e dedim ki" sözünü sarfettiğini anımsatan Tamaylıgil, şunları dile getirdi:

"Koltuk gidecek diye kroke durumda, ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Bu kişi, Başbakan’a ayar çekmek isterken ayar yiyen ve Başbakan Yardımcısının, ’Allah bizi onun durumuna düşürmesin’ dediği bir zavallı.

Adı lazım değil bu kişi kalkmış, CHP Genel Başkanının bir kamera şakası sonucunda göreve geldiğini öne sürmüş. Özellikle belirtmek istiyorum ki, önceki Genel Başkanımıza yönelik kalleşçe saldırı bir kamera şakası değil, kamera komplosudur.

AKP yöneticileri komployu ortaya çıkarma sözü vermişlerdi. Aradan aylar geçti, komplo da komplocu alçaklar da açığa çıkarılmadı. Ama alçakların yandaşları bunu kullanmaya devam ediyorlar.

Bunların yandaşlarından biri de koltuğunu kaybetmemek için, kendisine koltuk armağan eden başbakan o koltuğu geri almasın diye, sultanının önünde takla üstüne takla atıyor. Sayın Genel Başkanımız efendiliğinden dolayı, ’kültürlü biriyse istifa eder’ demişti. Bırakın kültürlü olmayı, adamlığın zerresi olsa çoktan çeker gider, koltuğa yapışıp kalmaz, dışlandığı kovulduğu kapının önünde kıvranıp durmazdı."


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