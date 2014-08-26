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Politika

CHP'li Süheyl Batum, açılımın iptali için imza arıyor

Çözüm sürecini yasal statüye kavuşturan yasanın AYM'ye taşınması için hazırlanan başvuru metni imzaya açıldı

26 Ağustos 2014 19:17

CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum çözüm sürecine yasal statü kazandıran yasa için AYM’ye başvurmaya hazırlanıyor. İptal davası için hazırlanan başvuru metninin ilk imzacısı olan Batum söz konusu yasanın “Anayasaya aykırı olduğunu” savundu. MHP milletvekili Özcan Yeniçeri de yarından itibaren yasanın iptali için hareke geçeceklerini duyurdu. Anayasa mahkemesine başvuru için metni 110 milletvekilinin imzası gerekiyor.

Aydınlık’ta yer alan habere göre, Batum şöyle konuştu: 

“Ben Anayasa Mahkemesi’ne başvuru metninin hazırlayarak CHP TBMM Grup Başkanvekilliğine sundum. İlk imzanın da bana ait olduğunu bildirdim. MHP’li milletvekillerine de haber verdim. Şu anda CHP TBMM Grup başkanvekilliğinin kararını ve MHP milletvekillerinin başvuru metnine imzasını bekliyorum.”

Anayasa Mahkemesine başvuru süresinin 60 gün olduğunu da hatırlatan Batum, 15 gün içinde imzalar tamamlanmazsa, yasa ile ilgili olarak anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamayacağı uyarısı yaptı. 

 

Yeniçeri: Harekete geçiyorum

 

MHP milletvekili Özcan Yeniçeri ise “MHP’nin yarından itibaren harekete geçeceğini belirterek, MHP milletvekilleri bu yasa için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmaya hazırdır. Ayrıca AKP içinde de milli duruş gösteren milletvekilleri var. Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusunu onlara da götüreceğim” dedi.

 

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