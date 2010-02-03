CHP'li Soysal'da TEKEL işçileriyle açlık grevinde

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CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, TEKEL işçilerine destek amacıyla bir günlük açlık grevine başladı.Soysal, başına siyah bant takarak Türk-İş Genel Merkezi'nde açlık grevi yapan TEKEL işçilerinin bulunduğu salona geldi.Soysal, burada yaptığı açıklamada, burada bir dram yaşandığını ve parlamentonun bu sesi duyması gerektiğini belirtti.Kendisinin de başından beri bu mücadeleye destek verdiğini ifade eden Soysal, ''Tekel işçilerinin mücadelesine desteği bir görev kabul ettim. Bunun bir gereği olarak onlarla birlikte sabaha kadar açlık grevi yapacağım. Kalbim, yüreğim onlarla'' dedi. Soysal, daha sonra işçilerin bulunduğu çadırları gezdi.Bu arada Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu da, açlık grevindeki işçileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.