CHP'li Sındır: Müfredattan Atatürk'ü çıkarmaya cüret edenlerin iyi niyetinden şüphe ederim

İZMİR, (DHA) - CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, \"Atatürk\'ün stadyumlara dahi isminin verilmesine tahammül edemeyenlerin, milli bayramlarımıza engelleme getirmeye kalkışanların, eğitim müfredatından Atatürk\'ü çıkarmaya cüret edenlerin iyi niyet, gerçek sevgi ve samimiyetlerinden şüphe ederim\" dedi.

CHP Genel Sekreteri Sındır, İzmir\'de CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sındır, “Demokrasi tarihine altın harflerle yazılan, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, Türkiye’nin çağdaşlaşması üzerine verdiğimiz mücadeleye hiçbir partilimizin gölge düşürmeye hakkı yok. Birçok ilde ve ilçede kongrelerimizi sorunsuz tamamladık. Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel ve yerel seçimler öncesinde partimizin tüm üyeleri, yüklendikleri tarihi misyonun farkındalar. Mahallelerden başlayıp, kurultayımızla sonuçlanacak parti içi yarışta ilk seçimlerde bizi iktidara taşıyacak kadroları belirlemiş olacağız. Bunu yaparken, diğer siyasi partilere, atamayla ülkeyi yönetmek isteyenlere demokrasi dersi veriyoruz. Tüm yoldaşlarım ve parti emekçilerimiz, küskünlüklere, kırgınlıklara yer vermeden hedefin partimizi iktidar yapmak olduğunu asla unutmamalı\" diye konuştu.

\'UNUTULMUŞ SİYASİ PARTİLER ARASINDAKİ YERİNİ ALACAKLAR\'

Cumhuriyetin temel değerlerine 15 yıldır zarar verildiğini savunan CHP\'li Sındır, şunları söyledi:

\"Ülkemizin birliğini tehlikeye sürüklediler, terör örgütleriyle iş tuttular, masaya oturdular. \'Kandırıldık, aldatıldık affedin\' dediler, şehirlerimize ihanet ettiklerini açıkça itiraf ettiler. Milletimizin AKP iktidarına tahammülü kalmamıştır. Artık yolun sonuna geldiler ve bunun da gayet iyi farkındalar. Bugüne kadar kutsal değerlerimiz üzerinden istismarı alışkanlık haline getirmiş olanların bugün de ülkemizin ve bağımsız Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü dilerim aynı alışkanlık ile istismar yoluna girmezler. Tabii ki Atatürk, bu ülkede yaşayan her bir yurttaşımızın sahip çıkması gereken ve hiç kimsenin tekelinde olamayacak bir milli değerimizdir. Ona sahip çıkanlar yeter ki bunu içten ve samimi bir şekilde ve onun ilke ve değerlerini yaşamlarında içselleştirerek yapsınlar diyecek hiçbir sözümüz olamaz. Ancak, Atatürk’ün stadyumlara dahi isminin verilmesine tahammül edemeyenlerin, ona ve İsmet İnönü’ye ‘iki ayyaş’ diyenlerin, milli bayramlarımıza engelleme getirmeye kalkışanların, eğitim müfredatından Atatürk’ü çıkarmaya cüret edenlerin iyi niyet, gerçek sevgi ve samimiyetlerinden şüphe ederim. Dilerim bu şüphelerim yersizdir ve onun, demokrasi, laiklik, sosyal hukuk devleti ilkeleri sadece bizim değil tüm siyasi partilerimizin gerçek değerleri olur. Her şeye rağmen ve ne yaparlarsa yapsınlar ortada bir gerçek var ki, AKP çok kısa bir zaman içinde Türkiye’nin unutulmuş siyasi partileri arasındaki yerini alacaktır. Ülkemizin dertlerini çözemeyen, atama sever bu partiye milletimiz ilk sandıkta gereken yanıtı verecektir.\"

\'CHP İKTİDARA, MİLLETİMİZ DE CHP İKTİDARINA HAZIR\'

Partisinin iktidara hazır olduğunu vurgulayan CHP Genel Sekreteri Sındır, \"Ülkemizi aydınlık geleceğe 94 yıldır dimdik ayakta duran, son kale CHP, taşıyacak. Bugün, bizi terörle ilişkilendirmek isteyenler, şunu çok iyi biliyorlar ki CHP, başı dik, alnı açık, temiz bir partidir. Milletimizin partimize artan ilgisi de bu sebepledir. CHP, iktidara milletimiz de CHP iktidarına hazır. CHP iktidarında tüm toplum kesimlerinin yüzünün güleceği, terör belasından arındırılmış, adaletin, hak ve hukukun egemen olacağı, birbirini seven, kucaklayan ve geleceğe umutla bakan yurttaşlarımızın varlığı ile mutlu ve huzurlu bir Türkiye\'yi yeniden inşa edeceğiz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI