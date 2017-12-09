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Politika

CHP'li Sındır: İçişleri Bakanlığı'nın kararı hukuka yeni bir darbe

İZMİR, (DHA)- CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi

09 Aralık 2017 16:12

İZMİR, (DHA)- CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Sındır, \"İçişleri Bakanlığı\'nın kararı hukuka yeni bir darbedir, tamamen siyasidir, toplumsal algıyı yönetme çabalarının bir ürünüdür\" ifadelerini kullandı.
CHP\'li Kamil Okyay Sındır, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. AK Parti iktidarının toplumsal algıyı yönetmeye çalıştığını belirten Sındır, açıklamasında şunları kaydetti:
\"Kendi suçlarını, yolsuzluklarını, kentlerimize ihanetlerini örtbas edebilmek için aynı menzile birlikte yürürken geçmişte feyzaldıkları FETÖ\'den öğrendikleri kumpas usullerini bugün CHP\'li belediyeler üzerinde uygulamaya çalıştıkları ortada. Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığı\'nın kararı hukuka yeni bir darbedir, tamamen siyasidir, toplumsal algıyı yönetme çabalarının bir ürünüdür.\"
15 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye\'yi uçurumun kenarına sürüklediğini öne süren Sındır, şu ifadeleri kullandı:
\"Ne \'dünün hayırseveriniz, günün casusunuz Reza Zarrab\' ile kirli ilişkilerinizi unuturuz ne Man adalarındaki kara para aklama operasyonlarınızı ne rüşvet çarklarınızı ne belediyelere ihanetlerinizi ne FETÖ ile PKK ile IŞİD ile geçmişteki diyaloglarınızı ne de kendi üzerinizdeki çamurları unuturuz. Unutmadık, unutmayacağız.\"

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