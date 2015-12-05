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"2015'teki çatışma ortamında 23 sivil hayatını kaybetti"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun hazırladığı insan hakları raporuna göre; Türkiye'de 25 gazeteci tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde

05 Aralık 2015 16:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun hazırladığı, “Ocak-Ekim 2015 insan hakları raporuna göre, 7 Ekim 2015 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde 3’ü imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 25 gazeteci tutuklu veya hükümlü bulunuyor.

Rapora göre; 2015 yılında çatışma ortamında 23 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yine 2015'te 135 güvenlik gücü ve 136 yasadışı örgüt üyesinin de yaşamını yitirdiği raporda kaydedilen veriler arasında.

2011 yılında 15.562 internet sitesine erişim engellenirken bu 2015'de 96.980 oldu. TCK'nin cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299. maddeden 98 gözaltı yapıldı. Halen 2'si tutuklu olmak üzere 66 yargılama var.

 

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