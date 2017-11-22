CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'AKP dönemindeki OHAL yasakları' raporu

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu , 20 Temmuz 2016'da ilan eden ve 16 aydır süren OHAL döneminde alınan yasaklama kararlarını bir rapor haline getirdi. Raporda, sanat festivallerinden basın açıklamalarına kadar pek çok alanda getirilen yasaklar tek tek sıralandı.

Tanrıkulu'nun hazırladığı "AKP dönemi OHAL Yasakları Raporu" şöyle:

20 Temmuz 2016’nın ardından OHAL sanat alanı üzerinde etkisi gösterdi ve 11 konser ve festival ilk gün iptal edildi.

İptal edilen festival ve konserler ve yapılması planlanan tarihleri şöyle:

* BirGün’lük Festival-23 Temmuz.

* One Love Festival-17 Temmuz.

* Skunk Anansie Konseri-21 Temmuz.

* İstanbul Caz Festivali-27 Haziran/25 Temmuz.

* Joan Baez Konseri-12 Ağustos.

* İstanbul Blue Night Festival-26 Temmuz.

* Diynmaic Festival-6 Ağustos.

* Masstival-8 Ağustos.

* Morrissey Konseri-19 Ağustos

* %100 Metal Fest Headbangers’ Weekend-27 Ağustos.

22.07.2016

Belediye işçilerinin direniş çadırına OHAL yasağı

OHAL’in ilan edilmesinin ardından ilk yasak geldi. Avcılar’da 3 Mayıs’tan bu yana direnen belediye işçilerinin direniş çadırı kurmasına izin verilmedi.

Sendika'daki habere göre, bugün direniş çadırı kurmak isteyen işçiler ilan edilen OHAL gerekçesiyle engellendi. İşçilerin çadır kurmasına izin verilmedi.

30.07.2016

Suruç Katliamı anmasına OHAL yasağı

Suruç Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anmak için İstanbul'da yapılmak istenen "Hiçbir düş ya­rım kalmayacak" etkinliği Valilik tarafından OHAL gerekçe gösterilerek yasaklandı.

01.08.2016

Alevi’lerin inanç yerlerine yasak

Hükümet OHAL bahanesiyle Alevilerin inanç merkezlerine de yasak getirdi. Dersimde kutsal mekanlardan sayılan Reye Haq, OHAL ve özel güvenlik tedbirleri gerekçesiyle ziyarete kapatıldı.

02.08.2016

İflas ertelemeye OHAL yasağı

Hükümet, son yıllarda hızla artan iflas ertele­me taleplerini OHAL süresince yasakladı. Bu yönde yapılan taleplerin mahkemece reddedil­mesi benimsendi. İflas erteleme kararı verildiğin­de, borçluyla ilgili hiçbir takip yapılamıyor. Bu da şirketlere 2 yıl kazandırıyor. Son dönemde tanın­mış ve İSO 500 listesinde de yer alan birçok fir­ma, iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu.

05.08.2016

Çanakkale Bienali Yasaklandı

24 Eylül-6 Kasım tarihleri arasında 42 uluslararası sanatçının üretimleriyle “göç” olgusuna odaklanan Çanakkale Bienali, AKP milletvekili Bülent Turan’ın girişimleriyle iptal edildi.

05.08.2016

Roboski Anmasına yasak

Roboskili ailelerin adalet arayışı devam ederken, aileler, OHAL gerekçe gösterilerek her hafta Perşembe günü yapılan et­kinliğin yasaklanmak istendiğini söyledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyün­de savaş uçakları ile 28 .Aralık 2011 tarihinde katle­dilen 34 yurttaşın aileleri, katliamın 240.cı hafta­sında çocuklarının mezarı başında bir araya gelerek adalet taleplerini sürdürdü.

08.08.2016

Tiyatroya OHAL yasağı

Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği “Güneşin Sofrasında-Nâzım ile Brecht” adlı oyunun gösterimi, olağanüstü hal gerekçesiyle yasaklandı. Oyun, Genco Erkal yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu’nun İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesindeki tarihi Mahmut Muhtar Paşa Konağı’nda açık havada oynanıyordu.

İstanbul Kadıköy Lisesi Okul Aile Birliği, Dostlar Tiyatrosu’na gönderdiği bir yazı ile etkinlik için yapılan sözleşmenin yasal zorunluluktan dolayı feshedildiğini duyurdu.

12.08.2016

Zeytinli Rock Festivaline yasak

Edremit Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivalinin, OHAL'in kaldırılmasına kadar ertelendiğini duyurmuştu. Kaymakamlık, ge­len tepkiler üzerine bu açıklamayı internet sitesinden kaldırmıştı.

Festivalin yerel halk açısından da büyük maddi kalkınma sağladığını belirten Umut Kuzey, festival yasağının tepkiler üzerine kaldırıldığını belirtti.

13.08.2016

Patrona Demokrasi, işçiye Ohal yasağı

Tedi direnişine OHAL yasağı.

Tedi Discouııt Tekstil Mağazacılık işçilerinin direnişi 10. gününde İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Direnişin 10. gününde Tedi'nin Tuzla'daki deposu önüne çevik kuvvet polisi ve TOMA getirildi. Depo Önüne barikat kuran po­lisler işçilerin içeriye girişlerine izin vermedi. İşçiler polise tepki göstererek depo önünde oturma eylemi başlattı.

08.09.2016

Bursa'da toplantı ve gösterilere OHAL yasağı

Bursa'da yapılması planlanan toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi faaliyetler, OHAL kapsamında yasaklandı.

Bursa Valiliği, olağanüstü hal süresince izinsiz yapılan faaliyetlerin il genelinde yasaklandığını bildirdi.

12.09.2016

Gezi teknelerine OHAL yasağı

Aydın’ın Didim İlçesinde Turizm amaçlı olarak gezi teknelerinin uğradığı 7 koy, gezi teknelerinin kullanımına kapatıldı.

17.09.2016

Tokat’ta 3 günlük yasak

Tokat Valiliği, provokatif amaçlı eylemlerin engellenmesi amacıyla kentte yarın akşama kadar basın açıklaması, miting, bildiri dağıtma, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

18.9.2016

Cerattepe’ye OHAL Yasağı

Artvin Cerattepe’de madencilik faaliyetine karşı açılan davanın karar duruşması bugün. Türkiye’nin en büyük çevre davası niteliğini taşıyan davanın karar duruşması öncesi Artvin ve Rize valilikleri ilde 1 ay eylem, miting ve basın açıklaması yasağı getirdi. Valilikler duruşma öncesi alınan yasakları ‘OHAL’e bağladı.

22.09.2016

Msc/Medlog işçilerine OHAL yasağı

Bursa Valiliği, OHAL’i ileri sürerek Gemlik’te bulunan MSC/Medlog Lojistik işçilerinin direnişine keyfi yasak getirdi. Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için firmanın İstanbul/Esenyurt, Gebze/ Muallimköy, İzmir, Mersin ve Gemlik’te bulunan işyerlerinde işten atılan işçiler 20 gündür direnişlerini sürdürüyordu. Sendikanın firmanın kanunsuz şekilde işçi attığı yönünde suç duyurusuna karşın, Bursa Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu, Gemlik MSC/ Medlog Lojistik önündeki eylemi yasakladığını bildirdi.

29.09.2016

Yozgat’ta OHAL Süresince Alkol Yasak!

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, il genelinde faaliyet gösteren, pavyon, gazino, bar gibi alkol satışının olduğu mekanların OHAL süresi boyunca kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

09.10.2016

Antep’te etkinliklere OHAL yasağı

ANTEP Valiliği, açık alanda yapılacak toplantı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinlikleri 10 gün süreyle güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

14.10.2016

Aşure’ye OHAL Yasağı

Ankara Valiliği, cemevlerinde yapılacak ‘aşure etkinlikleri'ni yasakladı. Valilik, yasağın gerekçesini ‘huzur ve güvenliğin sağlanması' olarak gösterdi.

15.10.2016

KESK eylemine yasak

KESK’in “İşimize geleceğimize sahip çıkıyoruz” şiarıyla 15 Ekim’de gerçekleştireceği miting Ankara Valiliği tarafından “güvenlik” gerekçesiyle yasaklandı.

19.10.2016

HDP’lilerin oturma eylemine OHAL yasağı

HDP Antalya İl Örgütünün kentte yapılan polis operasyonlarına karşı her gün Attalos Meydanı'nda yaptıkları oturma eylemi valilikçe OHAL kapsa­mında yasaklandı.

23.10.2016

“Ohal” Paneline OHAL Yasağı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenmek istenen OHAL ve kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ilgili bir açık oturum, OHAL gerekçesiyle yasaklandı.Ankara Üniversitesi Perspektif Öğrenci Topluluğu, 26 Ekim’de OHAL ve KHK’lerle ilgili bir açık oturum düzenlemek istedi.

Katılımcı olarak da aynı üniversiteden Prof. Dr. Metin Günday ve Prof. Dr. Selin Esen ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran belirlendi.

Ancak etkinlik, bir süre sonra valiliğin 30 Kasım’a kadar ‘umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösterilere ilişkin’ getirdiği yasak kararını gerekçe göstererek engellendi.

24.10.2016

Kağıthane Dayanışma Platformu düzenlenen 'OHAL koşullarında hak gaspları ve KHK’ler” başlıklı paneli OHAL kapsamında yasaklandı.

25.10.2016

Hopa’da 10 Ekim anması yasaklandı. İzinsiz olarak anmaya katılanlar gözaltına alındı ve haklarında soruşturma açıldı.

30.10.2016

Avukat görüşü yasağı

OHAL kapsamında Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan 675 ve 676 sayılı iki Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK), 15 Temmuz darbe girişiminin yargılama sürecine yönelik özel önlemler alındı.

TCK’da devletin güvenliğine karşı ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu imal ve ticareti suçları bakımından gözaltındaki şüphelinin avukatıyla görüşme hakkı, savcı talebi ve hâkim kararıyla 24 saat süreyle kısıtlanabilecek.

31.10.2016

Batman’da Her Türlü Etkinlik Yasaklandı

31 Ekim 2016 tarihinde valiliğin yayınladığı kararla, kentte gerçekleştirilecek her türlü miting, gösteri ve toplantı yasaklandı. Yine kepenk kapatma kararı alan esnafa da para cezası ve yasal işlem uygulanacağı belirtilerek toplu kepenk kapatma yasağı getirildi.

04.11.2016

Batman’da Kayıp Yakınları Eylemi Yasaklandı

4 Kasım 2016 tarihinde her Cumartesi Batman İnsan Hakları Anıtı önünde kayıp yakınları ve İHD Batman Şubesi tarafından düzenlenen “Kayıplar bulunsun failler yargılansın” adalet arayışı OHAL gerekçe gösterilerek yasaklandı.

28.11.2016

Sendika üyelerine bilgilendirme toplantısı da yasak

Grev yasaklarının genişletilmesine tepki gösteren Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, Bireysel Emeklilik Sistemi gibi konularda üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarının bile valilik tarafından engellendiğini söyledi. OHAL’in kaldırılması gerektiğini ifade eden Aydın, mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

09.12.2016

OHAL Mitingine ohal yasağı

MERSİN'den sonra KESK'in İzmir'de OHAL'e ve ihraçlara karşı yapacağı mitinge de yasak geldi. 11 Aralık Pazar günü yapılacak miting, valilik tarafından OHAL kapsamında yasaklandı. Mitingin "Kamu düzenini bozacağını savunan valilik, hem mitinge hem de miting kapsamındaki stant, bildiri, afiş çalışmasına izin ve­rilemeyeceğini söyledi.

11.12.2016

İstanbul Valiliği ’Valilik makamının 4 Kasım 2016 tarih ve 2016/2214 sayılı kararı gereği 5 Kasım 2016-31 Aralık 2016 arasında her türlü açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, benzeri eylem-etkinlikler yasaklanmıştır.’’ şeklinde açıklama yaptı.

27.12.2016

Petrol İş sendikasının eylemine OHAL yasağı

Petrol-İş Sendikası’nın Türkiye Petrollerinin (TP) küçültülmesi girişimlerine karşı Enerji Ba­kanlığı önünde dün gerçekleştirmek istediği eyleme, OHAL gerekçesiyle izin verilmedi. Petrol-iş üyesi işçiler, TP'deki sondaj, kuyu tamamlama gibi işlerin ocak ayından itibaren kamu kuruluşu olmayan TPIC'e devredilecek olmasını protesto etmek amacıyla daha önce de pek çok eylem gerçekleştirmişti. İşçiler dün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde kitlesel bir eylem yapacaktı, ancak bu eylem engellendi.

31.12.2016

DİSK işçi eylemine yasak…

DİSK Naklîyat-iş Sendikası'na üye işçiler, Kocaeli Gebze'deki OHAL yasakları ve her türlü en­gellemeye rağmen 2017 yılı as­gari ücretinin 'sefalet ücreti' ola­rak belirlenmesini protesto etti, Konya, Eskişehir ve İstanbul'dan sonra Gebze'de de asgari ücre­te ilişkin taleplerini dile getirmek isteyen işçilerin Kaymakamlığa yaptığı başvuru, Kocaeli Valiliği OHAL Bürosu'nun 31 Aratık'a kadar tüm eylemleri yasakla­dığı gerekçesiyle reddedildi.

01.01.2017

Kürtçe yayın yasak

Kanun Hükmünde Kararnamelerle onlarca gazete, televizyon, dergi ve radyo kapatılırken, yerel gazeteler de OHAL nedeniyle Kürtçe sayfalarını kaldırmak zorunda kaldı.

Basın İlan Kurumunun yeni yönetmeliğine göre, haklarında terörle mücadele kapsamında dava açılan gazeteciler, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden resmi ilan alan yerel gazetelerde istihdam edilmeyecek. Yerel gazetelerin ana gelir kaynağı olan resmi ilanları almaya devam edebilmesi için hakkında dava açılan muhabirin beş gün içinde kadrodan çıkarılması şart koşuluyor. Gazetenin imtiyaz sahibi hakkında terörle mücadele yasası kapsamında dava açılması halinde ise gazetenin yayını durdurulabiliyor.

05.01.2017

Çorlu’da yılbaşında çalışma dayatmasına karşı imza topladıkları için işten atılan işçiler için yapılacak eylem, OHAL gerekçesiyle yasaklandı. Patronla görüşen Jandarma, Emek Partisinin(EMEP) eylem yapacağını öğrendikten sonra “Ohal nedeniyle kesinlikle yasak. Yapıldığı takdirde müdahale edilecektir” dedi.

14.01.2017

Çevre Konserine OHAL Yasağı

Artvin Cerattepe'de maden­cilik faaliyetlerine karşı ''Artvin varsa ben de varım" sloganıyla başlatılan uluslararası kampan­ya kapsamında Artvin STK ve Platformları'nın yarın İstanbul'da düzenleyeceği konser valilik tara­fından son anda yasaklandı. Edip Akbayram, Cahit Berkay, Onur Akın ve Hüseyin Turan gibi isimlerinde aralarında bulunduğu 18 sanatçı konserde sahne alacaktı.

30.01.2017

Ohal Yasakları Cumhurbaşkanına işlemeyecek

YSK, referandum takvimini açıklarken, seçim yasaklarını da duyuracak. Bu yasaklara, tüm siyasi partiler uymak zorunda olacak. Örneğin mabetlerde ve kamu binalarında propaganda yapılamayacak. Yine seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde açılış ve temel atma dahil tören düzenlemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıta ile yayınlarda bulunmak da yasak olacak. Ayrıca Başbakan ve bakanlar ile milletvekillerinin gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Her ne maksatla olursa olsun yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla, törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Ancak bu yasaklar, “devletin başı” olarak “Cumhurbaşkanlığı” yetkilerini kullanan Erdoğan için geçerli olmayacak ve evet kampanyası yürütürken bu yasaklara uymayacak.

02.02.2017

Adana Valiliği Şubat ayı boyunca 7 alanı kapsayacak eylem yasağını devreye soktu. Adana Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla 1 Şubat-28 Şubat arasında kentin Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, Adliye binası ve çevresi ,ABD Konsolosluğu ve İncirlik üssünün de dahil olduğu 7 alanında eylemleri yasakladı.

10.02.2017

İstanbul Valiliği, uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanılmasının, olağanüstü hal (OHAL) süresince yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, M-16, AK-47 (kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğini haiz silahlara benzer av tüfeklerinin bulunduğu belirtilerek, bu silahları taşıyanlarla ilgili avcı-terör örgütü mensubu ayırımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

10.02.2017

Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamayla “09 Şubat 2017 ile 09 Mart 2017 tarihleri arasında yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler İl merkezi ve tüm ilçelerimizde yasaklanmıştır” dedi.

17.02.2017

Kuytul'un konferansına OHAL yasağı

Diyarbakır Valiliği, Furkan Vakfı tarafından 19 Şubat'ta yapılması planlanan ve Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un konuşacağı belirtilen, 'İmana Ulaşmak' konu­lu konferansa izin vermedi.

19.02.2017

Erdoğan geldi OHAL yasağı bitti!

Gaziantep'te, valilik tarafından Şubat ayında yasaklanan basın açıklaması yapma, bildiri dağıtma, stant kurma, imza kampanyası gibi faaliyetler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı miting için kaldırıldı. Valilikten yapılan son açıklamada ise "İlimizde 01-­28 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak 'Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb. toplu etkinliklere ait yasaklama kararı 13.02.2017 tarihi itibarıyla valiliğimizce yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.

03.03.2017

8 Martta Kadınlara OHAL Yasağı

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu’nun “Yaşam hakkımız, özgürlüğümüz, bedenimiz, emeğimiz için hayır” şiarıyla 5 Mart’ta Bakırköy’de gerçekleştirmek istediği 8 Mart mitingi valilik tarafından yasaklandı.

İzmir’de de 8 Mart mitingi yasaklandı.

17.03.2017

“Hayır” toplantılarına OHAL yasağı

Anayasa değişik­liğine karşı çıkanların "ha­yır" toplantıları OHAL ge­rekçesiyle yasaklanmaya başlandı. Boğaziçi Üniversitesi CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin, Bilgi Universitesi Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Niğde Valiliği ise MHP'li eski bakan Meral Aksener'in konferanslarını OHAL'İ gerekçe göstererek iptal etti.

18.03.207

Cezaevinde yayınlara OHAL yasağı

Kuran dışında kitap yasak.

İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdür­lüğü İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı, OHAL sü­recinde cezaevinde Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Zebur kitapları dışında kalan kitap, dergi, gazete ve benzeri kitapların kabul edilmemesi kararı aldı.

26.04.2017

Lise pilav gününe OHAL yasağı

100 yaşındaki Erenköy Kız Lisesi'nin geleneksel pilav gününe genelge yasağı geldi, mezunlar okul bahçesinde bir araya gelebilmek için imza kampanyası başlattı.

29.04.2017

Evlilik Programları yasaklandı

Olağanüstü Hal Kapsamı'nda yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; kamuoyunda tartışmalara neden olan evlilik programları yasaklandı.

04.05.2017

Mimar Sinan Üni. Sanat Festivali’ne ‘OHAL’ yasağı

Darbe girişiminden sonra ‘halka değil devlete karşı ilan ediyoruz’ denilerek başlatılan OHAL uygulaması kapsamında bir güzel sanatlar üniversitesinin sanat festivali de yasaklandı.

8-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘MSGSÜ Sanat Festivali’nde konserler, atölyeler, oditoryum etkinlikleri, dans gösterileri ve çeşitli oyunlar yer alacaktı.

05.05.2017

Deniz Gezmiş anmasına OHAL yasağı

Dersim'de 1972'de idam edilen Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Emek Gençliği tarafından düzenlenmek istenen anma Tunceli Valiliği tarafından OHAL bahanesiyle yasaklandı. Valilik sadece yürüyüşü değil basın açıklaması yapılmasını da yasakladı.

08.05.2017

LGBTİ Onur Yürüyüşüne yasak

İTÜ’de yapılacak Onur Yürüyüşü, OHAL gerekçesiyle yasaklandı. Yasak kararı üzerine sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaşan İTÜ Cinsiyet Kimliği Ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü “Cins Arı”, “LGBTİ+ olmaktan onur duymaya rektörlük de OHAL de engel olamaz. Biz her türlü varız ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.

22.05.2017

İnsan Hakları Anıtı'na abluka!

Gülmen ve Özakça’nın gece yarısı operasyonu ile gözaltına alınması protestoları sırasında çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı. İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapılmasını engellemeye çalışan polisler anıtı çelik bariyerlerle abluka altına aldı. CHP'li vekiller bariyerle çevrili anıt önünde eylem yapmaya devam etti.

26.05.2017

Türkü söylemek yasak!

Ankara Valiliği: Güneş battıktan sonra ateş yakmak, şarkı-türkü söylemek, slogan atmak yasak.

Ankara Valiliği, güneş battıktan sonra yapılan şarkılı türkülü protestoları 'terör örgütlerinin eylem yapanlara yönelik bombalı saldırı yapma riski' olduğu gerekçesiyle yasakladı.

27.05.2017

Kadıköy Belediyesine de OHAL Yasağı

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin meclis üyeleri Avusturya'dan 31 Mayıs'taki bir toplantıya davet almıştı.Belediye meclisi üyelerinin yurt dışına gitmesini İçişleri Bakanlığı iznine bağlayan OHAL kararı gereği, 15 gün önceden yazı yazıldı. Üyeler, taleplerine cevap verilmediği için toplantıya katılamadılar.

28.05.2017

Apaziz Dede anmasına OHAL Yasağı

28 Mayıs tarihinde yapılacağı duyurulan Aziz Dede anma etkinliklerinin bu yıl olağanüstü hâl (OHAL) gerekçesiyle yasaklandı. Semah dönmenin ohal gerekçesiyle yasaklandığı bir süreçte ,Alevi İnanç önderlerinden Aziz Dede anma etkinliğine de yine OHAL gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

03.06.2017

Çocuk İstismarı Raporu yasak

Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği’nin (ÇİMDER) Şakran Çocuk Cezaevi raporunun kamuoyu ile paylaşılması, Adalet Bakanlığı tarafından, OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

ÇİMDER Başkanı Canan Arıtman, "Ülkemizde son yıllarda çocuk istismarı çok arttı, telefonumuzun çalmadığı gün yok. Önümüzdeki en büyük engel de bu iktidar. İktidar yapması gerekenleri yapmıyor ve yapmaya çalışan sivil toplum örgütlerinin de önünü kesiyor. Onlarca bilim insanı bu rapora bir sene emek verdi ama geldiğimiz nokta bu" diye konuştu.

15.06.2017

Albert Camus ve Spinoza örgüt üyesi!

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), Haziran 2016- Haziran 2017 Yayınlama Özgürlüğü Raporu’nu yayınladı. “OHAL’le artan kitap yasakları”, “suç delili sayılan kitaplar”, “yazarlara yönelik tutuklamalar”, “yayınevlerine saldırılar”, “milli eğitimdeki kitap kısıtlamaları”, “basın özgürlüğü tablosu”, “hapishanelerdeki kitap yasakları” ve “sosyal medyada artan baskı” başlıkları altında sunulan bu yılki raporun verilerine göre; Türkiye’de 30 yayınevi kapatıldı, hapishanelerde Kürtçe kitaplar yasaklandı, Albert Camus ve Spinoza iddianameye örgüt üyesi olarak geçti.

18.06.2017

CHP'li ve MHP'li belediye başkanlarına OHAL yasağı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve daha çok turizmle kültür alanlarında çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Türkiye Festivali'ne daha önce katılacakları belirtilen Antalya'nın farklı ilçelerinin belediye başkanları, OHAL'e takıldı. İçişleri Bakanlığı, CHP'li ve MHP'li başkanların Moskova'ya fuar için çıkışına izin vermedi.

22.06.2017

Adalet Çadırı'ndan sonra sandalyeler de OHAL gerekçesiyle yasaklandı

CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından kurulan "Adalet Çadırı"nı OHAL gerekçesiyle kaldıran Antalya Valiliği, şimdi de masa ve sandalyeleri yasakladı.

23.06.2017

Cogi Baba Festivali yasak

Her yıl Sivas İmranlı ilçesinde İmranlı Derneği ve Koçgiri Derneği’nin bir araya gelerek gerçekleştirdiği Cogi Baba Festivali bu yıl OHAL nedeniyle iptal edildi. Karara tepki gösteren Alevi dernek ve Stk’lar tarafından, “mesele Alevi inancının, Alevi kültürünün bu coğrafyadaki tüm etkinliklerinin yasaklanması anlamına geliyor” denildi.

10.07.2017

OHAL sokakta Kürtçe müziği de yasakladı

Mersin'de sokak düğünlerinde müzisyenlik yapan yurttaşlar, OHAL ile birlikte Kürtçe ezgi söyledikleri her düğünde polisin keyfi müdahalesine maruz kaldıklarını belirtti. Sokak düğünlerinin yasaklanması ardından birçok baskıya maruz kaldıklarını belirten müzisyenler, özellikle Kürtçe ezgiler çaldıklarında polisin keyfi uygulamalarıyla karşılaştıklarını ve polisin müdahalelerine maruz kaldıklarını dile getirdi.

14.07.2017

Munzur Festivali’ne Yasak

Tunceli Valiliği 27-30 Temmuz'da yapılacağı duyurulan ve programı açıklanan 17. Munzur Doğa ve Kültür Festivali'ni OHAL gerekçesiyle yasakladı. Valilik, DEDEF organizasyonuyla düzenlenmesi planlanan festival başvurusuna "yasak"la yanıt verdi.

22.07.2017

Ovacık Belediyesi’nin yapacağı festival de yasaklandı

Ovacık Belediyesi, 24-30 Temmuz tarihlerinde '1. Uluslararası Ovacık Sanat Günleri' düzenlemeyi planlıyordu. Ancak Munzur Festivali’nin ardından Ovacık Kültür Sanat Günleri adıyla yapılacak bu festivale de yasak getirildi. Yasağın Valilik emriyle ilçe kaymakamlığı tarafından alındığı öğrenildi.

01.08.2017

İzmir'de OHAL süresince havai fişek yasaklandı

İzmir Valiliği çoğu zaman tepki çeken havai fişek kullanımını OHAL süresince yasakladı. İzmir Emniyeti'nden yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

“Spor müsabakalarında ve düğünlerde kullanılan havai fişek, maytap ve meşale (piroteknik maddeler) tarzı eğlence araçları zamansız ve uygun amaçlı kullanılmamaları durumunda halk üzerinde korku ve paniğe neden olmaktadır.Bu tür maddelerin aynı zamanda güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerde de çok sık kullanıldığı görülmektedir.Bu nedenle piroteknik maddeler kullanılarak suç işlenmesini önlemek kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla ohal süresince piroteknik maddelerin satışı ve kullanımı izmir valiliğince yasaklanmıştır.”

02.08.2017

Ankara'da eylem, toplantı ve konser gibi toplu etkinliklere yasak

Ankara Valiliği ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve buna benzer toplu etkinliklerin yapılması yasaklandı.

11.08.2017

Aşık Mahsuni Şerif'i anma etkinliğine yasaklama!

11- 13 Ağustos tarihlerinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Berçenek köyünde yapılması planlanan “Aşık Mahsuni Şerif'i anma etkinliği”, Afşin Kaymakamlığı tarafından OHAL bahanesiyle yasaklandı.

19.08.2017

Van ve Batman’da Referandum konferansına OHAL engeli

Van ve Batman valilikleri, olağanüstü hali gerekçe göstererek, Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnisiyatifi'nin konferanslarını yasakladı.

16.09.2017

Ankara’da Referandum Konferansına OHAL Yasağı

Ankara Valiliği, Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleşecek bağımsızlık referandumuna ilişkin bir otelde düzenlenmesi planlanan konferansın yapılmasını yasakladı.

16.09.2017

Diyarbakır’da Referandum Konferansına OHAL Yasağı

Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnisiyatifi'nin Diyarbakır'da yapacağı toplantı Valilik tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

21.09.2017

Musa Anter'e OHAL yasağı

21 Eylül saat 19.00’da Taksim’deki Hill Otel de gerçekleştirilecek “Musa Anter ve Özgür Basın Şehit Yarışma Ödülleri Töreni” Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından ‘OHAL’ gerekçesiyle yasaklandı.

Kaymakamlık görevlileri kararın tebliğini otel görevlilerine yaptı.

24.09.2017

Fındık Mitingine 'OHAL' Yasağı...

Ordu’da Tüm Köy Sen Ordu Şubesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda dün (23 Eylül cumartesi günü) düzenlenmesi planlanan ‘Fındığımıza sahip çıkıyoruz’ mitingi OHAL gerekçe gösterilerek Ordu Valiliği tarafından yasaklandı.

26.09.2017

Ankara’da Bir Kez Daha Herşey Yasak

Ankara Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak kent genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 2017 Ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser vb. toplu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

“…Bu nedenlerle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 2017 Ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser vb. toplu etkinlikler; 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır.

Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi ile 25/b maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır".

04.10.2017

OHAL’de Drone kullanımı yasaklandı

Aydın Valiliğinin oluru doğrultusunda Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük Basın Kuruluşlarına gönderdiği genelge’de sivil vatandaşların OHAL sürecinde drone uçuşlarının yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşların zor durumda kalmaması gerekliliği açısından kurallara uyulması belirtilen genelge de şunlara değinildi. “Sivil Vatandaşlar tarafından insansız hava araçları ile yapılacak her türlü uçuşun 2933 sayılı OHAL kanunun “Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler” başlıklı 11. maddesinin ilgili fıkrası ile 5442 sayılı il idaresi Kanunu’nun 11/c maddesi hükümlerine göre il merkezi ve ilçelerde OHAL süresince yasaklanmıştır.”

06.10.2017

Said-i Nursi Mevlidine Yasak

Yeni Asya Gazetesi tarafından Ankara Kocatepe Camii’nde 8 Ekim’de okutulacak Bediüzzaman Mevlidi’ne izin verilmedi. Bütün hazırlıkların tamamlandığı, ilân, afiş ve tanıtımların yapıldığı mevlid programı, son anda ani bir karar verilerek OHAL bahanesiyle yasaklandı.

10.10.2017

Sancaktepe Sarıgazi'de 12. Halk Festivali Yasaklandı

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Sarıgazi Halk Festivali’nin 12.’si yapılmak istendi. 2014 yılında kolluk kuvvetlerinin festival sürerken kitleye saldırması ile başlayan yasaklama bu yıl da devam etti. (http://bit.ly/2ilUtTR)

21.10.2017

Real işçilerine OHAL yasağı

Hileli iflas yoluyla işlerinden olan, üye oldukları sendika tarafından yarı yolda bırakıldıktan sonra haklarını aramak için direnişe başlayan Real Market işçileri OHAL bahanesiyle yasaklama çabalarına rağmen direnişlerini sürdürüyor.

Real Market işçileri 2 aydan fazla zamandır hileli iflasa ve haklarının gasp edilmesine karşı mücadele veriyor. Üyesi oldukları sendikanın destek vermediği, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş sendikasının mücadelelerini sahiplendiği işçiler Kozyatağı'nda bulunan Metro Market önünde direnişte.

Ataşehir Kaymakamlığı 21 Ekim günü OHAL'i gerekçe göstererek Real işçilerinin direnişini yasakladığını duyurdu. Kaymakamlık talimatıyla Kozyatağı'ndaki Metro Market önünde, direniş alanında bekleyen işçilere polis ekipleri gelerek "burada bekleyemezsiniz, OHAL dolayısıyla Kaymakamlık yasakladı" dedi.

23.10.2017

İstanbul'a yürüyen cam işçilerine OHAL yasağı

Şişecam işçileri bir kez daha OHAL engeliyle karşılaştı. Ekmeklerini büyütmek için aldıkları grev kararı hükümet tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklanan Şişecam işçilerinin, işten atılan işçilerin işe geri alınması talebiyle başlattığı yürüyüş de aynı gerekçeyle valilik tarafından engellendi. Jandarma ve çevik kuvvet polisleri tarafından ablukaya alınan ve ilerlemeleri engellenen işçiler, bugün Kristal-İş ile Şişecam yönetimleri arasında yapılacak görüşmenin sonuna kadar bekleme kararı aldı.

30.10.2017

Van’da tüm etkinlikler yasak

Van'da basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı

Van Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine 31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

AKP DÖNEMİNDE GREV YASAKLARI (SON BEŞ TANESİ OHAL DÖNEMİNDE)

AKP iktidara geldiği 2002’den bu yana 13 grevi yasakladı. Yasaklanan 13 grevin 5’i OHAL döneminde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ‘OHAL’i patronlar rahat etsin, işçiler greve çıkamasın’ diye kullandıklarını itiraf etti. AKP iktidara geldiği 2002’den bu yana tam 13 grevi yasakladı. Yasaklanan 13 grevin 5’i OHAL döneminde oldu. İşte AKP’nin OHAL’den önce ve sonra yasakladığı grevler.

1) AKP Hükümetinin yasakladığı ilk grev 1 Temmuz 2003’te Petrol-İş’in örgütlü olduğu Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ’deki grev oldu.

2) Hükümet 8 Aralık 2003’te, Kristal-İş üyesi 5 bin Paşabahçe işçisinin grevini daha başlamadan yasakladı.

3) Camda yasağın kalkmasının ardından, Paşabahçe işçileri 30 Ocak 2004 günü greve yeniden başladı. Ancak AKP, grevi ikinci kez yasakladı. Milli güvenliği bozucu gerekçesine genel sağlık gerekçesi de getirildi.

4) 21 Mart 2004’te Lastik-İş’in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca 20 ayrı fabrikada 5 binin üzerinde işçinin aldığı grev kararı Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandı.

5) 1 Eylül 2005’te, Türkiye Maden-İş’in örgütlü olduğu Erdemir Madencilik’teki grev yasaklandı.

6) 27 Haziran 2014’te 5 bin 800 işçinin Şişecam’a bağlı 10 cam fabrikasında 8 gündür sürdürdüğü grev, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

7) 21 Temmuz 2014’te ise Bakanlar Kurulu, Çöllolar Kömür Sahası işyeri ile Çayırhan Kömür İşletmesinde, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararını, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle yasakladı.

8) 30 Ocak 2015’te Bakanlar Kurulu, Birleşik Metal-İş’in, aralarında Anadolu Isuzu, Demisaş Döküm, Federal Mogul, Sarkuysan ve Türk Prysmian Kablo’nun da olduğu 22 fabrikada uyguladığı grevi yasakladı.

9) AKP’nin OHAL’i fırsat bilerek yasakladığı ilk grev Asil Çelik oldu. AKP, toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Asil Çelik’te 18 Ocak 2017’de başlayacak grevi yasakladı.

10) Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu EMİS’e bağlı işyerlerinde 20 Ocak 2017’de başlayan grev, Erdoğan’ın da imzasının bulunduğu bir kararla ‘milli güvenliği bozucu’ nitelikte olduğu gerekçe gösterilerek yasaklandı.

11) 20 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Akbank grevi ‘Ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte’ olduğu gerekçesiyle başlamadan yasaklandı.

12) 22 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararla Şişecam işçilerinin 24 Mayıs 2017’de başlatacağı grev “Milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu” gerekçesiyle başlamadan yasaklandı.

13) Mefar İlaç Fabrikası’nda toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine alınan grev kararı Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı. 5 Haziran 2017 tarihinde alınan kararda, “genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğünden” ifadeleri yer aldı.