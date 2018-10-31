CHP'li Seyit Torun: İnce'nin İstanbul adaylığı tartışılır, söylemleri doğru değil!

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun partisinin 24 Haziran'daki çifte seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, "Cumhurbaşkanı adayı olmuş İnce’nin İstanbul için aday olmasının doğruluğu tartışılır. Muharrem İnce’nin ‘öyle olursa aday olurum, böyle olursa aday olmam’ demesi doğru değil" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olmak için çaba göstermediğini söyleyen Torun, Melih Gökçek'in MHP'nin adayı olması konusunda ise "Keşke aday olsa" ifadesini kullandı.

Torun, Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayarak şunları kaydetti:

Türkiye yerel seçim maratonuna girdi. CHP olarak siz de geçen hafta 105 ilçe ve belde belediye başkan adayınızı açıkladınız. Şu anda aşağı yukarı kaç il için adayınız belli? Genel Merkez’de yerel seçimlere dair nasıl bir süreç işliyor?

Geçmiş seçimleri baz alarak illere göre değerlendirme yaptık. 2011’den bugüne; yerel, genel, referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy oranlarını ve oy geçişlerini değerlendirdik. 2014 yerel seçimini de baz alarak, yüzde 50’nin üzerinde oy aldığımız yerler, yüzde 50’den az oy aldığımız yerler, çok az oy farkıyla kazandığımız yerler ve çok az oy farkıyla kaybettiğimiz yerler olarak sınıflandırdık. Mevcut belediyelerimizin performanslarını ölçtük. Ardından 44 ili tespit ettik ve bu 44 ile parti meclis üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderdik, onların raporlarını aldık. Bu illerin önemli bir kısmı CHP’nin yüzde 50’nin altında oy aldığı yerler. Sonuçta il ve ilçe başkanlarımızla da diyaloğa girerek, ilçe ve beldelerde tek aday olan veya birkaç aday olsa da üzerinde uzlaşılan, tartışma konusu olmayan belediye başkanı adaylarını tespit etmelerini istedik. Hem raporlardan çıkan sonuçlarla hem de il ve ilçe başkanlarımızın değerlendirmeleriyle 105 belediye başkanımızın adaylaşması noktasında bir ortak anlayış gerçekleşti ve onları da açıkladık. Şimdi 15 ile daha aynı heyetleri gönderiyoruz. O 15 ilden de önümüzdeki bir hafta içinde raporlar alacağız ve bundan sonra aday tespitiyle ilgili elimizde somut veriler olacak. Bir eğilim yoklaması ve bu eğilim yoklamasını destekleyecek bir anket yapacağız. Önümüzdeki 15 gün içerisinde de mutlaka büyükşehir il, ilçe ve belde olmak üzere tekrar 150’ye yakın belediye başkan adayı açıklayacağız.

Büyükşehirler İstanbul, İzmir ve Ankara’da CHP’nin ne yapacağı çok merak ediliyor. Buralardaki adayları ne zaman açıklayacaksınız?

İstanbul, Ankara ve İzmir bizim için çok önemli. Kesinlikle bu 3 kentimizin CHP’li belediye olmasını istiyoruz. Büyük kentlerde aday profili çok önemli ve buralarda seçim almamız çok az oy farklarıyla olacak. Ya az oyla kaybedeceğiz ya da az oyla kazanacağız. O yüzden çalışmalarımızı daha detaylı ve daha dikkatli yapmamız lazım.

Bir tarih öngörünüz var mı?

Aralık ayı içerisinde açıklanacağını düşünüyorum.

"Doğru değil"

En merak edilen soru şu; İstanbul’da Muharrem İnce’yi aday gösterecek misiniz?

Aday olursa değerlendiririz. Sonuçta herkesin aday adayı olma hakkı var. Aday adayı olduğunda elbette ki yetkili kurullar adaylığını değerlendirir.

Diyelim ki aday adaylığını açıkladı. Muharrem İnce’nin İstanbul Büyükşehir için CHP adayı olması olasılık dahilinde mi?

Hiç kimseye karşı değiliz. Geçmişle ilgili bir değerlendirmemiz yok; kiminle başarılı olabileceğimize bakıyoruz. “Bir oyu kiminle daha fazla alabiliriz?” ve “O seçimi nasıl kazanabiliriz?” diye düşünüyoruz.

“Geçmişe bakmıyoruz” dediniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonra Muharrem İnce ile Genel Merkez arasında, genel başkanlık ve olağanüstü kurultay tartışmaları da dahil, pek çok tartışma yaşandı. Şimdi “Bunlara sünger çekeriz, Muharrem İnce’yi aday gösterebiliriz” mi dersiniz yoksa “Bu süreçte çok kalp kırıldı, çok gerilim oldu, adaylığı doğru değil” mi dersiniz?

Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişinin şu anda aday olmasının ne kadar doğru olacağı tartışılır ama bunun kararını tek başıma veremem. Ona yetkili kurullar karar verir.

Nasıl bir süreç işleyecek?

Anketler ve eğilim yoklaması yapılacak. Belki de bir heyet değerlendirme yapacak, veriler toplanacak ve bütün bunların ışığında karar verilecek.

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