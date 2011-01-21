CHP'li Sevigen: AKP'lilerin çoğu içki içiyor'

T24 - CHP'li Sevigen, "Sayın Başbakan'ın 'tıksırıncaya kadar içiyorlar' lafı hepimizin kanına dokunmuştur. Ben AKP milletvekillerinin çoğunun içki içtiğini biliyorum" dedi.



Geçtiğimiz hafta çokça tartışılan içki düzenlemesinin yankıları henüz sona ermeden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'den tartışmayı yeniden alevlendirecek bir açıklama geldi. Antalya'da konuşan CHP'li Mehmet Sevigen, Erdoğan'ın 'tıksırıncaya kadar içiyorlar' sözlerini eleştirdi:



"Sayın Başbakan'ın 'tıksırıncaya kadar içiyorlar' lafı hepimizin kanına dokunmuştur. Ben AKP milletvekillerinin çoğunun içki içtiğini biliyorum. İçki içmek ayıp bir şey değil ki. İnsan rahatlamak için içer, zevk için içer. İlle de insanları hor görerek, aşağılayarak itham etmek bana göre yalnızca Tayyip Erdoğan'a yakışır. Tayyip Erdoğan'ı ben çok iyi tanırım. Aynı dönemde İstanbul'da il başkanlığı yaptık. Ben DSP'nin, Erdoğan da Refah Partisi'nin il başkanıydı. Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin bütün tesislerinde içkiyi yasakladı."





"Kendi bakanını aşağılıyor"



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a da göndermede bulunan Sevigen, sözlerine şöyle devam etti:



"Bir Başbakan kendi bakanının üzerinden rant elde etmeye çalışıyor. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, eski arkadaşımız. Siyasette solcular bir bedel öder, sağcılar da bir bedel öder. Ama yağcılar onurlarıyla ödüyorlar bedeli. Günay, Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye çalıştı. Kendi bakanını aşağılayarak, kendi bakanına hakaret ederek ondan prim elde etmeye çalışıyor. İnanın böyle bir ikinci adam Türkiye'de yoktur. Çalışma arkadaşının nasıl yüzüne bakacaksın? Bu söylediğin laflardan sonra nasıl el sıkışacaksın ve birlikte oturacaksın? Aynı kabinede nasıl görev yapacaksın? Ama kendisine rant gelecekse inanın o hiç kimseyi tanımıyor."





