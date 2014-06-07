CHP'li Serter: CHP ve MHP'nin Köşk adayı Deniz Baykal olmalı

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Serter, CHP ve MHP’nin ortak aday çıkarması gerektiğini belirterek, “Türkiye açısından ciddiye alınması gereken, yeni bir barış ve aydınlık sürecini başlatacak olan tek isim Deniz Baykal'dır.Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü sağlayacak, iki partiden ve diğer partilerden destek alaca, Türkiye'nin kaderini değiştirecek ismin Deniz Baykal olduğuna inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Serter "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı parti içinden mi olmalı, nasıl bir nitelik taşımalı?" sorusuna, “Ortak adaylarla ilgili isimler gündeme geliyor. Bazılarının ciddiyeti yok, bazılarının ise var. Türkiye açısından ciddiye alınması gereken, yeni bir barış ve aydınlık sürecini başlatacak olan tek isim Deniz Baykal'dır. Deniz Baykal, gerçek devlet adımıdır, çok büyük bir siyasi ehliyete sahiptir; müthiş bir olgunluğa ve hoşgörüye sahiptir. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ayrışmanın üzerinden gelecek tek isimdir. Geçmişte çok değişik konularda sorumluluk almıştır. Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapmıştır. Yurtdışında da görev almıştır. Yurt içi ve yurtdışı engin deneyimi çok olan bir kişidir. Türkiye'nin barış ve kucaklaşma dönemine ihtiyaç vardır. Başbakan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması halinde, Türkiye'de kutuplaşma daha da büyüyecektir. Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü sağlayacak, iki partiden ve diğer partilerden destek alaca, Türkiye'nin kaderini değiştirecek ismin Deniz Baykal olduğuna inanıyorum" cevabını verdi.