CHP'li Şener: Kim bu devleti de, şirketlerimizi de batırmaya çalışan beceriksizler?

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, ABD ile Türkiye arasındaki Papaz Andrew Brunson krizinin ardından yükselişe geçen dolarla birlikte Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesini eleştirdi. Türkiye'nin dış borcunun dolarla birlikte artış gösterdiğini ifade eden Şener, hükümete ilişkin eleştirilerini kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Kim bu devleti de, şirketlerimizi de batırmaya çalışan beceriksizler? Dostlar! Onlar, hem yetkili hem sorumsuzlar!" diyerek dile getirdi.

Şener'in Twitter'daki paylaşımı şöyle:

"Türkiye’nin brüt dış borcu 467 milyar dolar. Yani dolar 1 krş artsa, dış borcumuz 4,67 milyar ₺ artıyor. Yedi ayda dolar 140 krş, dış borcumuz 654 milyar ₺ arttı. Kim bu devleti de, şirketlerimizi de batırmaya çalışan beceriksizler? Dostlar! Onlar, hem yetkili hem sorumsuzlar!"