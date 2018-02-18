CHP'li Selin Sayek Böke: Korkanları cesaretlendiren bir siyaset anlayışı izlemeliyiz

Türkiye’nin çok karanlık bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde umut ışığı saçan tek evin CHP olduğu belirten, Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke, Her şey normalmiş gibi yapma lüksümüz yok. Bize düşen en temel görev bundan sonra ‘mış’ gibi yapan değil, bugün burada ortaya konuyor olan cesaretli siyaseti büyüterek sahaya yansıtan bir iş yapmak" dedi. "Biz eşitlik istiyoruz, özgürlük istiyoruz, halkçı bir ekonomik düzen istiyoruz, laiklik istiyoruz, barış istiyoruz" diyen Böke, "Bunları demeye korkanları cesaretlendiren bir siyaset ortaya koymamız gerekiyor” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Tarihçi-Yazar Erdoğan Aydın CHP Adana İl Örgütünde partililerle buluştu.

"Baka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu göstereceğiz"

Konuklara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Adana İl Başkanı Ayhan Barut, 2019 seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “2019’da başarılı olmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Tüm partililerimizle sahada mücadele edip başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu göstereceğiz” dedi.

“Devrimc ruh, özgüvenli ve cesaretli siyasetle Türkiye'yi ayağa kaldırabiliriz"

Türkiye’nin çok karanlık bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde umut ışığı saçan tek evin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu belirten PM Üyesi Selin Sayek Böke, Türkiye’deki tüm ilerici güçlerin gözünün CHP’de olduğunu kaydetti. Toplumda eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve barış isteyip laikliğe sahip çıkanların yüzünü dönebileceği tek siyasi yapının Cumhuriyet Halk Partisi olduğunun altını çizen Böke, “Bir arada durmalıyız ve bir arada dururken de devrimci ruhla, müthiş bir baskıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini görerek, dolayısıyla tespiti de cesaretle yaparak ve bu tespiti yaptıktan sonra da o cesaretli ve özgüvenli siyaseti ortaya koyacak bir birliktelikle Türkiye’yi ayağa kaldırabiliriz” dedi.

"Toplumsal birlikteliğe, mücadeleye öncülük yapmamız gerekiyor"

2019’a olağanüstü koşullarda gidildiğinin altını çizen Böke şöyle devam etti:

“Her şey normalmiş gibi yapma lüksümüz yok. Bize düşen en temel görev bundan sonra ‘mış’ gibi yapan değil, bugün burada ortaya konuyor olan cesaretli siyaseti büyüterek sahaya yansıtan bir iş yapmak. Olağanüstü koşullar altında yaptıklarımızı da kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Nerede yaptık? ‘Hayır’ iradesinde yaptık. Türkiye’de ilerici güçler, CHP’nin sakin ve sessiz öncülüğünde ama toplumun demokrasiye sahip çıkıp, tabandan gelen bir siyaseti yeşertmesiyle ‘hayır’ iradesini ortaya koydu. Bugün de yapmamız gereken o ‘hayır’ iradesinde ortaya çıkmış olan bu toplumsal birlikteliğe, toplumsal muhalefete bizim öncülük yapmamız ama en önemlisi ortaklaştığımız, yeni yatay örgütlenmeleri geliştirdiğimiz bir siyaset kurmamız.”

"Korkanları cesaretlendiren bir siyaset anlayışı izlemeliyiz"

Adalet yürüyüşünde insanların bütün baskılara ve korkuya rağmen, önce pencerelerinden perdeyi hafifçe aralayarak baktıkları adalet yürüyüşüne sonrasında adım adım ortak olduklarını dile getiren Böke, “Şimdi bize düşen; bu tip eylemleri devam ettiren, hızla toplumsal muhalefeti içimize alan bir siyaseti büyütmektir. Biz eşitlik istiyoruz, özgürlük istiyoruz, halkçı bir ekonomik düzen istiyoruz, laiklik istiyoruz, barış istiyoruz. Bunları demeye korkmadığımız gibi bunları demeye korkanları da cesaretlendiren bir siyaset ortaya koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Tazminat davalarına bakın, hakimlerin yeri değiştirildi"

Türkiye’nin her şeyin kuralsız işlediği bir ülke haline geldiğine işaret eden İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Man adası belgelerinin gerçek olduğunun mahkeme kararıyla tescillendiğini anımsattı. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Bu belgeler doğru çıkarsa istifa ederim” şeklindeki sözlerini hatırlatan Tekin, Man adası belgelerinde adı geçen herkesin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açtığını vurguladı. Tazminat davalarına bakın hakimlerin üçünün de yerinin değiştirildiğini açıklayan Tekin, bir hakimin idare mahkemesine itiraz ettiğini ve mahkemenin bu itirazı haklı bulduğunu ancak hakimin tazminat davalarının görüşülmediği başka bir mahkemeye atandığını söyledi. Tekin, “Türkiye’deki manzaranın hangi boyutta olduğunu, neyle karşı karşıya kaldığımızı hepimizin bilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

"Safları sıklaştırmamız gerek"

Tekin birlik, beraberlik mesajları verdiği konuşmasında, “Önümüzdeki dönem daha çok yan yana olmamız, safları daha da sıklaştırmamız gereken bir dönemdir. Ben Adana’da bu gücü dirayeti görüyorum” diye konuştu.

"Adanalı yurttaş maaşının yarısını göndermek istedi"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçildiği günden bu yana iktidar mensuplarının hedefi olan Canan Kaftancıoğlu, geçmişte attığı tweetlerden dolayı hakkında 700 bin liralık tazminat davası açıldığını anımsattı. Bu süreçte Adana’dan arayan ve partili olmayan bir yurttaşın, sözkonusu davayla ilgili maaşının yarısını göndermeyi teklif ettiğini aktaran Kaftancıoğlu, “Bizi onların açtığı davalar korkutmaz ama bu destek her zaman inancımızı katlayarak mücadelemizi artırmaya vesile olur” dedi.

"Önünde sonunda kazananlar hep mücadele edenler olur"

İl Kongresinde “İstanbul’da biz az lafla, planlı, programlı, sürdürülebilir ve denetlenebilir işlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saraydan alıp halka yeniden verme” sözü verdiğini anımsatan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

“Hep birlikte, yan yana, omuz omuza inançlı bir mücadelenin içerisindeyiz. Önemli olan bu mücadelede hepimizin, geçmişte olduğu gibi, kendimizi düşünerek değil inançlarımızı ilkelerimizi ve memleketimizi düşünerek birbirimize yoldaşlık yapabilmemiz. Ben bu mücadelenin bir neferi olarak Adana’da da bu neferlerin, yoldaşların çok olduğunu görüyorum ve hissediyorum. Ne mutlu bize, ne mutlu hepimize, ne mutlu partimize, ne mutlu memleketimize. Önünde sonunda kazananlar hep mücadele edenler olur. Yolumuz açık olsun”

Tarihçi-Yazar Erdoğan Aydın da 2019’a gidilen süreçte CHP’nin toplumun farklı kesimlerini buluşturan bir anlayışı yaşama geçirmesi gerektiğini söyledi.